Мнение: Фактор Жириновского в «деле Усатого»

В Тверском суде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении известного молдавского политика Ренато Усатого, которого еще в 2020 году обвинили в причастности к «Ландромату». И это притом, что именно Усатый первым из публичных персон заговорил о миллиардах, которые «прокачивались» через Молдову.

В 2020 году в Молдове прошли выборы главы государства, в которых участвовал и Ренато Усатый. А в ночь на 16 октября 2020 года, в тот самый день, когда завершился подсчет голосов второго тура президентских выборов, и Молдову возглавила Майя Санду, в эфире телеканала «Россия 1» прозвучало сенсационное заявление Владимира Жириновского. В то время еще живого и бодрого, основателя и лидера ЛДПР…

Подробности – в программе «Фактор Жириновского в «деле Усатого».

Сайт «Судового журнала»

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