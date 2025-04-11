Лобное место в Москве переоборудуют для покаяний иноагентов

Лобное место в центре Москвы претерпит масштабную реконструкцию и станет площадкой для трансляции публичных покаяний инагентов.

Пространство оборудуют плазменными экранами, профессиональными камерами и качественной акустикой со спутниковой связью для онлайн-трансляции по федеральным телеканалам. Иноагенты смогут произнести текст своего раскаяния перед гражданами страны в прямом эфире.

– Мы создаем современную площадку, сочетающую историческое значение Лобного места с технологиями XXI века. Каждый инагент сможет обратиться к гражданам через стриминговые трансляции — это поможет восстановить доверие между обществом и государством, — сообщил руководитель проекта реновации Василий Блохин. — Хронометраж стрима и его лаг перед запуском в эфир будет зависеть от объема совершенных против интересов страны правонарушений.

Граждане смогут участвовать в процессе решения судьбы иноагентов через голосование на портале Госуслуги прямо во время трансляции. По завершении стрима приглашенные эксперты проанализируют выступление и предложат рекомендации. Результаты голосования определят дальнейшую судьбу иноагента: либо его статус будет снят вместе с удалением из реестра Минюста под гимн страны, либо он будет направлен на исправление. Для последнего случая на Лобном месте предусмотрят специальные механизмы, символизирующие начало пути к искуплению посредством раскрытия створок под траурную музыку, которую исполнят на торжественном концерте патриоты страны.

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