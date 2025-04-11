Самки ушастых сов превзошли самцов во флуоресценции

Ученым известно о способности многих птиц видеть в ультрафиолетовом диапазоне и о присутствии в их оперении флуоресцентных пигментов. В научной работе, статья о которой недавно вышла в The Wilson Journal of Ornithology, исследователи измерили концентрацию таких соединений под названием «порфирины» в перьях, собранных почти у сотни ушастых сов (Asio otus).

Птиц отловили для кольцевания в штате Мичиган (США) во время сезонной миграции весной 2020 года, а оценку флуоресцентных характеристик проводили с помощью специального прибора — флуориметра.

По результатам замеров удалось установить, что в перьях самок и особей старшего возраста отмечалась наибольшая концентрация таких пигментов, а у самцов и молодых птиц их было меньше. Кроме того, выяснилось, что у самцов и небольших самок уровень флуоресцентных пигментов возрастал с увеличением веса. Однако у крупных самок этой связи не обнаружили — специалисты допустили, что в их оперении концентрация соответствующих пигментов уже достигла предела.

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Орнитологи отметили, что у многих видов птиц самцы с помощью насыщенного пигментами оперения привлекают самок во время брачного сезона. Поэтому существует ошибочное мнение, что красочные перья — исключительно «мужская» черта. Исследование об ушастых совах опровергает такое заблуждение, поскольку у самок концентрация пигментов оказалась выше.

К тому же выявленная связь флуоресцентных свойств не только с полом, но с возрастом и размером, может говорить о том, что функция соответствующих пигментов выходит за рамки подачи брачных сигналов и привлечения партнеров.

Ученые предположили, что порфирины помогают ушастым совам лучше сохранять тепло в процессе высиживания яиц. Эта версия согласует с повышенной концентрацией пигментов у самок. Ранее похожие соединения находили в скорлупе птичьих яиц, где они участвуют в терморегуляции.

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В заключении орнитологи отметили, что для лучшего понимания роли флуоресцентной пигментации в жизни сов и других птиц нужны дополнительные исследования. В частности, следует изучить, как быстро флуоресцентные пигменты в перьях деградируют на разных участках после линьки и с какими метаболическими процессами связана их выработка в организме.

Добавим, что порой птицы ставят ученых в тупик своим оперением. К примеру, этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили полярную сову с ярко-оранжевыми перьями вместо белоснежных. Причины удивительной окраски, вероятно, так и останутся загадкой, поскольку отлавливать редкую птицу не планируют.