Мнение «аналитика»: О жизни простого «ухилянта»… Страшно интересно или просто страшно?

#Украина — страна небольшая, особенно сейчас. Там, где людям нужны шесть рукопожатий, украинцам достаточно трёх, а то и двух. Все всё про всех знают. Пастораль, кабы не всем известные обстоятельства.

А они таковы, что миллионы украинцев не желают становиться «пушечным мясом», но не имеют возможности ни убежать, ни откупиться. Как они живут и выживают?

Французская Le Monde приводит рассказ некоего Артема Чапея, украинского писателя, ставшего солдатом и уже третий год воюющего с Россией где-то на ЛБС. Как это сплошь и рядом бывает у соседей, «знакомый знакомого» — ухилянт.

«У моего друга есть близкий родственник, мужчина около тридцати. Самый подходящий возраст для так называемой “всеобщей мобилизации”, которая на самом деле избирательна — как я уже рассказывал в книге “Обычные люди не носят пулемёты”, — делится подробностями инженер душ. — С самого начала конфликта этот человек провёл более тысячи дней, не выходя из дома в нашем родном городе. Более тысячи дней добровольного домашнего заключения — представьте себе.

Несмотря на военное положение, военкомы не имеют права заходить в квартиры. Документы проверяют только в общественных местах. “Демократия”, понимаете ли. Поэтому, как и многие другие, он почти три года прячется. Его мать приносит ему еду, выносит мусор, стрижёт волосы.

В больших городах за такие услуги можно платить. Также существуют специальные услуги — в том числе сексуальные — для мужчин, которые боятся выйти из дома. Проститутка может приехать к нему, но за охранника, сидящего в машине, нужно доплатить. Как писатель, я часто замечаю: #жизнь оказывается абсурднее, ироничнее и смешнее любой выдумки. В романе такая сцена казалась бы неправдоподобной, но для сатиры — идеальна. Представьте, что проститутка шепчет клиенту на ухо, чтобы довести его до оргазма: “О да, сильнее… ты такой храбрый… ты против системы!”. Но это — жизнь».

Хорошее свидетельство того, что в первой четверти XXI века #Украина построила идеальное кастовое или феодальное общество. Есть нобли и сеньоры, которых ни за что не мобилизуют. Есть те, кто рангом чуть пониже — они за #деньги могут купить себе «военную службу» европейского образца — в президентской гвардии, в Киеве, с выходными по домам. Есть ещё платные синекуры — в ПВО или в группах содействия ТЦК. Там иногда приходится что-то делать, а порою платить, чтобы не перевели в другую часть. Впрочем, даже там можно купить абонемент, чтобы оставаться где-то в тылу и ни разу не попасть на ЛБС. Возможно, Артём Чапей именно так и поступил, потому и жив-здоров.

За деньги можно выбраться за рубеж, хотя с каждым месяцем это стоит всё дороже. За деньги можно «решить вопрос на месте», если уж попался людоловам. Или чуть дороже в ТЦК. Или ещё дороже в ВЛК. А те, у кого денег недостаточно, обречены прятаться по домам. Хотя даже и они могут купить себе нечто для комфортного времяпрепровождения. Рынок всё порешал.

«Нет, я не осуждаю… Как можно осуждать человека, который буквально пытается выжить?», — резюмирует Артём Чапей.

Ну и какие в этом свете шансы Украины?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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