Рупор кремлевской пропаганды: 145 процентов
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145%
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.
Ждем, когда завтра Китай также поднимет пошлины на американские товары, продолжая отвечать за эскалацию. Руководство Китая сообщило, что оно готово отстаивать свои интересы и не боится торговой войны.
Круги на воде от этой войны будут расходиться очень далеко. Учитывая влияние Китая на мировую экономику и торговлю – косвенно заденет многих.
РФ будет проще, так как мы к условиям жизни в условиях санкций и полуотключенной от глобального рынка экономики уже привыкли. Поэтому РФ сейчас иронично наблюдает, как другие страны либо мечутся между капитуляцией и вводом ответных тарифов или же уже побежали в Вашингтон целовать с уважением Трампа в задницу.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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