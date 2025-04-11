 

Рупор кремлевской пропаганды: 145 процентов

11.04.2025, 4:45, Разное
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145%

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.
Ждем, когда завтра Китай также поднимет пошлины на американские товары, продолжая отвечать за эскалацию. Руководство Китая сообщило, что оно готово отстаивать свои интересы и не боится торговой войны.

Круги на воде от этой войны будут расходиться очень далеко. Учитывая влияние Китая на мировую экономику и торговлю – косвенно заденет многих.
РФ будет проще, так как мы к условиям жизни в условиях санкций и полуотключенной от глобального рынка экономики уже привыкли. Поэтому РФ сейчас иронично наблюдает, как другие страны либо мечутся между капитуляцией и вводом ответных тарифов или же уже побежали в Вашингтон целовать с уважением Трампа в задницу.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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