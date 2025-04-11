Рупор кремлевской пропаганды: Про общение с Википедией

Писатель Всеволод Глуховцев об опыте общения в Википедией.

КАК ПИСАТЕЛЬ ГЛУХОВЦЕВ С ВИКИПЕДИЕЙ ДЕБАТИРОВАЛ

Уважаемые читатели!

Ваш покорный слуга уже более пяти лет, а именно с февраля 2020 года, является обладателем персональной статьи в Википедии. Скажу честно: до поры-до времени этим гордился, хотя не особо заглядывал туда (и в саму статью и в Википедию вообще). Обновления какие-то вносил, безусловно. Принимались. Ну и все на этом. Да, я слышал, что ее исходная идея независимой энциклопедии, создаваемой коллективным разумом человечества, давно выхолощена, что она превратилась в политизированный проект, причем политизированный невыгодно для России; но по правде говоря, пропускал мимо ушей. Просто не обращал внимания. А тут вот обратил. Увидел материал, посвященный событиям в Курской области. Статья буквально озаглавлена так: «Бои в Курской области (с 2024)». Сказать, что я был поражен… Ну, не хочется быть банальным. Скажу так: я не готов был верить своим глазам.

Я попросту не ожидал, что в издании, позиционирующем себя как энциклопедическое, возможны такие необъективность и жульничество в освещении фактов… Ладно, сам постараюсь быть непредвзятым: подобное присутствует в БСЭ 2-го издания, в статьях 1950-1951 гг., связанных с Югославией и насыщенных такими перлами как «кровавый палач Тито и его приспешники»… Но это дело прошлое. А это настоящее. И возмутившее меня до крайности. Итогом возмущения стало вот такое мое письмо модераторам (формально они так не называются, но шут с ними, далее буду говорить «модеры»):

Граждане модераторы, прошу вас удалить из Википедии статью обо мне. Это связано с крайней, мягко говоря, необъективностью в описании разных аспектов Специальной военной операции, проводимой ВС РФ на Украине. Если же говорить не мягко, то я вижу в статьях Википедии, касающихся СВО, лицемерие и бесстыдство. Категорически не желаю, чтобы мое имя было хоть как-то связано с ресурсом, запятнавшим себя моральной нечистоплотностью.

Письмо не отправилось, будучи заблокировано так называемым «фильтром правок». Попытался выяснить, какова причина – пришел ответ почему-то на английском языке. К сожалению, не сохранил его, помню, что в моих словах фильтр обнаружил «вандализм»… Далее методом проб и ошибок я обнаружил, что фильтр нервно реагирует на аббривеатуру СВО, попросту не пропускает тексты с нею. Ладно, хозяин – барин, а я гость, сетовать нечего. В конце концов была пропущена сухая, нейтральная формулировка, и завязалась переписка с модерами, причем подпись одного из них потужно украшена сердечками в колер украинского флага. Суть такова: удалить не можем, это противоречит правилам Википедии, ваши желания не аргумент. Опять-таки не поспоришь. Тогда я потребовал внести в статью «Всеволод Глуховцев» следующую правку:

«В апреле 2025 года обратился с просьбой удалить статью о себе, считая неприемлемым для чести гражданина РФ любое присутствие в Википедии. В удовлетворении данной просьбы отказано».

Ответы пришли уже обидчивые и раздраженные – смотри фото. Не знаю, продлится ли переписка – желания продолжать ее не имею, но кто знает.

У меня собственно к Википедии претензий нет. Какие могут быть претензии к противнику? Фонду «Викимедиа» из США. И даже к пространству Рунета – в конце концов, мы свободное общество, и право на свободу слова священно. Даже, если слово скверное. Вопросы у меня к читателям: почему в том же богоспасаемом Рунете – я Яндексе, например – Википедия выскакивает первой практически при любом серьезном запросе? Где наш аналог Руниверсалис?.. Его слыхом не слыхать, видом не видать. Как все это объяснить?.. Ну и как всегда, надеюсь на помощь коллективного разума: что скажете, уважаемые читатели? Какие будут мнения, соображения, советы?..

(с) Всеволод Глуховцев

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках