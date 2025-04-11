Мнение: Беркович в лагере

В русском ФБ уже неделю, я смотрю, длится тупейшая разборка на тему “у кого белее белые одежды”, запустил которую старый диссидент Подрабинек, выступивший на комсомольском собрании с обвинением в адрес заключенной Евгении Беркович. Дескать, как оно могла – оказаться в лагере по нелепейшему политическому обвинению, а там еще и “зачем-то” принимать участие в лагерной зековской самодеятельности – ставить там некий зековский спектакль про ВОВ?

А ведь – присовокупил Подрабинек к тяжести обвинения – в лагере есть еще одна зечка, которая гордо отказалась от предложения Беркович принять участие в спектакле. Вот, мол – такова мораль истории у Подрабинека – учись, Беркович! Вот как надо! Девицу посадили, как и тебя – а она в лагерной самодеятельности не участвует! Всем бы, мол, так! А Беркович (по Подрабинеку) – вечный позор, за то, что она прогнулась перед лагерной администрацией!

Первое и сразу же возникающее ощущение – что что всё это какой-то абсурд и собачий бред. Главный вопрос – а Подрабинеку-то какое дело до “морального облика” двух женщин-заключенных, он вообще кто – член учебно-воспитательной комиссии профсоюза российских политзаключенных? Выступает на собрании в преддверии пленума этой солидной организации?

Сам Подрабинек – как я понял, заслуженный диссидент, отсидевший еще при Соввласти за то, что написал книгу “Карательная медицина” про советскую практику сажать в психушки политзаключенных. Достойная биография. Но отчего так настойчиво создается впечатление, что осуждать Беркович за самодеятельность- это из разряда той же самой карательной медицины? Тут что все, окончательно с ума посходили? И что в этой идиотской истории, по поводу которой только всем дружно заткнуться, можно целую неделю обсуждать? Совсем, что ли, ни ума ни совести?