Мнение: Новости улучшения жизни

Прочитал сегодняшнюю новость:

“В Омске установят памятник Дзержинскому. “Как пояснил депутатам глава администрации Центрального административного округа Амангельды Мендубаев, проект постановления горсовета о памятнике разработан по инициативе регионального фонда социальной и правовой поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие».

Даже непонятно, что сказать по поводу такой радости. Умирающая земля, понятно, что всё движется к краху, надеяться не на что – но вот вишь ли, оказывается, и в России еще есть кто-то, кто даже в самой жуткой ситуации не забывает заботиться о будущем. Знают, твари, чего этой земле по настоящему не хватает! Конечно же – еще одного памятника Дзержинскому! Без него – как-то нет полного совершенства, а вот с ним в Омске станет уже в самый раз. Ни убавить, ни прибавить. Еще один памятник КОМУ НАДО – и уже можно с дорогой душой всем вместе проваливаться в тартарары. К чертовой матери.

Всё верно, Амангельды угадал. Именно так и надо.