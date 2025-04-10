Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

1. Согласно известному мифу, который распространяли ещё до революции либералы, социалисты и примкнувшие к ним художники, одним самых отвратительных проявлений «царского режима» были бурлаки. А точнее, эксплуатация якобы нищих и обездоленных работников за скромную плату жадными царскими капиталистами, которые низводили несчастных бурлаков чуть ли не до положения рабов. Цитирую разбор этого мифа (ссылка 1, ссылка 2):



Изначально слово «бурлачить» использовалось не только применительно к перетаскиванию вверх по течению гружёных судов. Раньше его употребляли применительно к любому заработку «на стороне». То есть бурлачество было синонимом появившихся позже в СССР слов «шабашка» или «калым». Тех кто ставил срубы или клал печи тоже часто называли бурлаками.

Бурлаков так же часто называли «сволочью», от слова «волочь», то есть тащить. Негативную коннотацию эту слово приобрело потому, что бурлаки любили прокутить свой немалый заработок в кабаках, часто буянили и били собутыльников, а силы в них было немало.

Представления о том, что голодные, плохо одетые и босые бурлаки без отдыха сутками тащили гружёные баржи многие сотни километров, не имеет отношения к действительности. Труд бурлаков конечно был нелёгким, как и любой физический труд, однако их профессия считалась вполне достойной, а не унизительной. На самом деле, суда тащили только на некоторых небольших участках речного русла, чтобы преодолеть мелководье или пороги, тем более что поросший лесом и кустарником берег давал возможность идти с лямкой на плечах лишь на небольших участках. Работодатели кормили бурлаков регулярно и сытно, так как иначе они физически не смогли бы тянуть баржи и суда, а каждый раз нанимать новых работников довольно проблематично.

Представления о том, что бурлаки были нищими, тоже не имеет отношения к реальности. Профессия приносила довольно высокий доход, за летний сезон бурлаки зарабатывали достаточно денег, чтобы безбедно жить ещё полгода. Работу и зарплаты бурлаков можно сравнить с современными вахтовиками на северах, то есть, переводя на современные деньги, они зарабатывали по несколько сотен тысяч рублей за сезон, но часто эти деньги не скапливались, а прогуливались «сволочами» в кабаках.

Из бывших бурлаков часто получались отличные речные штурманы и капитаны, так как они досконально знали русло реки, все мели, пороги и особенности течения. Главного в артели бурлаков, которым становился самый уважаемый и опытный человек, называли «шишкой», а помощника «подшишечным», именно отсюда в русском языке появилось выражение “большая шишка”. <…>

Представления обывателя о бурлаках сформировано знаменитой картиной Репина. Художник создал яркий гротескный образ «низших слоёв» русского общества, как бы сейчас сказали, “это был эпатаж с целью хайпа”, а не какое-то реалистичное отображение бурлаков… <…>

А как выглядели настоящие, а не вымышленные бурлаки? Достаточно посмотреть на фотографии XIX века.

2. В комментариях Vnukkulaka пишет про пенсии колхозников и про жизнь дореволюционных батраков (ссылка):



Насчёт колхозной пенсии 12 руб — именно столько получала соседская бабушка, отработавшая всю жизнь в колхозе. Спасало то, что жила в доме сына. Это 1970-й год, пригород Томска, мне было 10 лет, сумма тогда выглядела как только на хлеб, четверть от прожиточного минимума.

Насчёт заработков батраков, в Сибири [до революции] было так: год батрачишь, зарабатываешь корову, ещё год, зарабатываешь лошадь, а там скотина плодится – только не ленись. Кроме коровы и лошади, ещё продовольствие на всю семью. Это реально социальный лифт для сельских сирот, погорельцев, выходцев из нищих (из-за пьянства или нетрудоспособности) семей.

3. Genby приводит список осуждённых и сосланных в 1930 году «кулаков», проживавших в казахстанском посёлке. Обратите внимание: если у крестьянина 2 лошади и взрослая корова – это признак «явно кулацкого хозяйства» (ссылка):

Приговор

Именем Автономной Казахской Советской Социалистической Республики Российской Федерации

10 ноября 1930 года

Народный суд 6 участка Кустанайского судебного округа в составе судьи М. Варламова и 2-х очередных народных заседателей Трубинер и Герасименко слушая уголовное дело по обвинению

Халипа Ивана Свиридовича 68 лет, семейный 2 души, малограмотного, имущественное положение: корова, лошадь, бричка, подол, облагался по 28 статье, не судим.

Спичак? Илья Андреевич 25 лет, семейный 6 душ, малограмотный, имущественное положение: 2 лошади, корова, бричка, подол, 4 овечки, сын кулака, не судим.

Кравченко Иван Афанасьевич 36 лет, семейный 6 душ, грамотный, имущественное положение: 2 лошади, телка, бричка, булер, сеялка, борона, веялка, не судим.

Гмыря Федот Герасимович, 61 год, семейный 4 души, малограмотный, имущественное положение: 2 лошади, корова, бричка. Веялка, рядовая сеялка, явно кулацкое хозяйство, не судим.

Романенко Игнат Иванович 56 лет, семейный 2 души, малограмотный, имущественное положение: 1 лошадь, корова, бричка, 2 овцы, борона, двухлемешный плуг, не судим.

Шинкаренко Лукерья Александровна 46 лет, семейная 3 души, не грамотная, имущественное положение: корова, теленок, овца, лошадь, не судима.

Романенко Василий Иванович 47 лет, семейный 7 душ, малограмотный, имущественное положение: лошадь, бричка, корова, буккер сабан, двухлемешный плуг, не судим.

Щедров Матвей Васильевич 50 лет, семейный 5 душ, малограмотный, имущественное положение: 1 лошадь, бричка, буккер, веялка, не судим.

Мозговой Петр Иванович 31 год, семейный 5 душ, малограмотный, имущественное положение: 1 лошадь, 1 корова, бричка, лобогрейка, плуг, буккер, не судим.

Фисенко Иван Яковлевич 61 год, семейный 3 души, малограмотный, имущественное положение: корова, овечка, не судим.

Бейзик Никифор Потапович 43 года, семейный 2 души, грамотный, имущественное положение: 2 лошади, корова, телята, бричка, буккер, двухлемешный плуг, явно кулацкое хозяйство, не судим.

Мельник Федор Иванович 24 года, семейный 5 душ, малограмотный, сын кулака, имущественное положение: корова, бричка, борона, теленок, не судим.

Коробка Никита Савич 47 лет, семейный 5 душ, малограмотный, имущественное положение: корова, 4 овцы, не судим.

Грицаенко Павел Петрович 62 года, 50 лет, семейный 6 душ, имущественное положение: 1/3 рядовой сеялки, не судим.

Как видно, речь идёт не о сельских богачах-ростовщиках, как нам рассказывают современные фанаты раскулачивания, а об обычных средних крестьянских хозяйствах: одна корова, одна-две лошади, большая семья. В основном это уже возрастные крестьяне, успевшие, очевидно, что-то нажить за долгую трудовую деятельность, причём многие из них вели хозяйство с помощью относительно продвинутых сельхозорудий, типа буккера и лобогрейки .

Вот собственно приговор по делу (ссылка 2).

На основании имеющегося в деле материала и заслушав объяснения на судебном следствии, суд постановил:

Кулаки поселка Федоровского начиная с 1923 года систематически сокращали посевные площади и разбазаривали свое имущество доводя его до минимума. Великолепно зная распоряжение правительство о том, чтобы не сокращать, а расширять площади. Имея кулацкое хозяйство систематически пользовались наемным трудом. В проводимую прошлогоднюю хлебозаготовительную кампанию полностью своих хлебных излишков не сдали государству. В настоящую хлебозаготовку, доведенное им твердое задание по сдаче хлебных излишков Халипу 100 пудов, Спичак 100 пудов, Кравченко 100 пудов, Романенко 100 пудов, Гмире 100 пудов, Шинкаренко 100 пудов, Романенко Василию 150 пудов, Щедрову 150 пудов, Мозговому 100 пудов, Фисенко 100 пудов, Коробка Ивану 100 пудов, Бейзик 40 пудов, Мельник 100 пудов, Коробка Никите 100 пудов, категорически выполнить отказались, имея между собой родственную связь они, сговорившись между собою, не сдавая своих хлебных излишков государству, тем самым срывали умышленно ход хлебозаготовок. Часть из них разбазарив, большую часть своего имущества сумели пролезть в колхоз думая прикрыться от хлебозаготовок. Но беднота поселка Федоровского сумела своевременно исключить их из колхоза.

Суммируя вышеизложенное и принимая во внимание, что факт виновности обвиняемых вполне доказан, а потому суд руководствуясь статьями 319 и 320 УПК

Приговорил:

Мозгового Петра, Спичак Илью, Мельник Фед., Коробко Ивана, Романенко Василия, Гмиря, Фисенко Ивана к мере социальной защиты на основании статьи 61 39 кодекса ссылке сроком на 6 лет каждого с обязательным отбыванием принудительных работ в северных районах СССР с конфискацией всего имущества.

Халипа Ивана, Коробку Никиту, Бейзик, Романенко Игната к мере социальной защиты на основании статьи 61 39 выслать сроком на 5 лет из пределов Казахстана и конфискацией всего имущества согласно описи, имеющейся в деле.

Кравченко Ивана, Шинкаренко Лукерью, Щедрова Матвея к мере социальной защиты на основании ст. 61 39 выслать сроком на 4 года из пределов Казахстана с конфискацией всего имущества согласно описи, имеющегося в деле.

Грицаенко Павла к мере социальной защиты на основании ст. 61 39 к 1 году лишения свободы, заменив принудительными работами на тот же срок и штраф в сумме 50 рублей.

Меры пресечения в отношении обвиняемых избрать содержание под стражей при Федоровском Р.А.О.

10 декабря 1930 года

Интересно, конечно, было бы изучить материалы дела подробнее. Пока картина вырисовывается следующая: ряд крестьян с более менее крепким хозяйством, но далеко не сельские олигархи, по понятным причинам не захотели вступать в колхоз и отдавать скотину и прочее имущество сельской бедноте (на основе которой и организовывались колхозы, вступление в которые было якобы делом совершенно добровольным). Отказавшимся вступать «единоличникам» выставили план по заготовкам хлеба – для кого-то, вероятно, неподъёмный в силу возраста и болезней (некоторым «кулакам» уже за 60), а для кого-то, возможно, просто невыгодный, так как они предпочитали зарабатывать не на хлебе, а на других культурах.

В предыдущие несколько лет «кулаки» якобы сокращали запашку и «разбазаривали» своё имущество. Возможно, просто потому что не могли уже обработать много земли из-за возраста, а возможно, как раз чтобы их не записали в кулаки и не отняли всё. Некоторые, продав часть имущества или раздав родственникам (например, старшим детям), вступили в колхоз, но их оттуда вскоре исключили, когда беднота поняла, что в рамках объявленного властями раскулачивания можно раздеть несчастных до нитки.