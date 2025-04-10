Мнение: Проблема храпа

Недавно на моих психологических консультациях, где обычно люди поднимают волнующие их вопросы своей жизни и карьеры, угнетающих противоречий в их взаимоотношениях с близкими людьми, вдруг всплыла тема… храпа. Причем клиент, назовем его Андрей, пришел именно с целью говорить со мной О НЕМ. О проблеме храпа, которая, по его словам, разрушала все его самые личные и интимные взаимоотношения с самым близким человеком. По сути, он обратился к психотерапевту с отчаяния, когда уже перебрал самые разные методы и способы и убедился, что ничто не помогает. Надеялся – а вдруг?!

В итоге он поведал такую историю взаимоотношений. Сам Андрей с детства был довольно впечатлительным ребенком, засыпал обычно долго и был весьма придирчив к условиям в спальне: надо было, чтобы ничто (по возможности) не мешало «отходу ко сну». Не надо ни яркого света, ни какой-то возни возле кровати, чтобы не мешали громкими разговорами или какой-то музыкой. Словом, чтобы заснуть, ему надо было, чтобы вокруг все было тихо, темно и спокойно. Иначе – шансов на засыпание никаких.

Понятно, что храп спящего рядом соседа полностью разрушал всю идиллию для сна. Андрей уже с детства ненавидел храпящих! Для него храпящий сосед в своей детской комнате (иногда родители оставляли на ночь своих гостей) – это было невероятное испытание. И самое главное, что, натерпевшись от чужого храпа в детстве, Андрей приобрел стойкое неприятие всех любителей похрапеть. Он искренне считал, что эти люди ведут себя абсолютно неприемлемо для окружающих, нарушая их святые права на спокойный сон, и испытывал к несчастным самую активную неприязнь. По счастью, в жизни он с «храпунами» особенно не пересекался, да и как? Жил он отдельно, в гостиницах тоже предпочитал одноместные номера. Оставались только редкие эпизоды, когда он попадал в одно купе с храпящим соседом или соседкой, что почти всегда оборачивалось мукой на всю ночь.

И вот Андрей встретил чудесную девушку, возникло большое и светлое чувство, через какое-то время и свадьбу сыграли. Продолжение, как всегда – на БУСТИ! Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Читаем с удовольствием!