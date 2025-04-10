Белый дом испытывает острый дефицит кур для принятия решений

Администрация президента США столкнулась с неожиданной проблемой — острой нехваткой куриц, необходимых для принятия стратегических решений.

Как стало известно, в правительстве уже давно практикуется метод определения дальнейших действий путём обезглавливания птицы. Курицу выпускают на специальное поле с нанесёнными на него вариантами решения проблемы, и в зависимости от того, в какой сектор упадет тушка, принимается окончательное решение.

По информации источников, резкое истощение запасов куриц связано с активной деятельностью президента Дональда Трампа, который за неделю мог несколько раз ввести и отменить различные тарифы, что требовало постоянного использования птиц. Это привело к критическому снижению популяции кур, предназначенных для принятия решений.

В сложившейся ситуации Белый дом обратился к Канаде с просьбой о поставках новых птиц, однако получил отказ. Канадское правительство мотивировало свое решение действующими пошлинами, введенными ранее администрацией Трампа, что делает экспорт кур в США экономически невыгодным.

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