Мнение: Три способа сделать полки в вагонах нормальными

Вопреки заблуждению конструкторов железнодорожных вагонов, далеко не все пассажиры высокого роста увлекаются садомазохизмом. Я верю в силу отечественной инженерной школы, поэтому убеждён, что проблема именно в этом недопонимании. Конструкторы безусловно могут встроить в поезда полки хотя бы двухметровой длины — просто, надо полагать, думают, что держать колени подогнутыми на протяжении восьми часов — пустяковое упражнение, которое пассажиров скорее развлечёт, нежели обеспокоит.

Для тех же, кто полагает, будто встроить нормальные полки в современные вагоны никак невозможно, я подготовил несколько набросков, доказывающих, что геометрия вагонов позволяет оснащать их полками практически неограниченной длины.

1. Для начала, полки можно размещать вдоль вагонов. В плацкарте всё просто — делаем боковушки длиннее, но утесняем вдоль стены не жадные 9 мест, как сейчас, а просторные 7 мест, увеличив тем самым длину полок со 172 до 221 сантиметра. Продаём боковые места в билетных кассах дороже, чтобы пассажиры, нуждающиеся в дополнительном пространстве, могли их выкупить.

В купе сложнее, так как если просто повернуть полки на 90 градусов, то либо мест станет вдвое меньше, либо придётся делать два места у двери складными, с раскладывающейся серединой. Это тоже неудобно.

Поэтому логично будет расположить купе по двум сторонам поезда, а коридор пустить посередине. Свободного пола будет мало, но зато купе окажутся двух-, а не четырёхместными, что для многих также важно — особенно для тех, кто едет вдвоём. Обратите внимание — на картинке полки переменной длины. Это чтобы можно было брать дополнительные деньги за длинное место.

2. Полки можно расположить по диагонали. Например, как на приложенной картинке, где треугольные купе делятся на два типа — четырёхместные с кучей места посередине и двухместные, но с маленьким свободным пространством. Свободное место можно занять шкафом или умывальником, например.

3. Можно творчески использовать пространство выше и ниже коридором для удлинения полок. Вот один из вариантов — верхняя полка продолжается над коридором, находясь на том уровне, где в обычных купе расположены импровизированные антресоли.

Второй вариант, который я уже рисовать не стал — полка, размещённая ниже уровня пола коридора таким образом, что пассажир может лечь на неё и засунуть ноги под коридор. Кстати, такую полку можно сделать наклонной — люди с определёнными заболеваниями скажут большое спасибо.

Как видите, теоретически длинные полки в вагонах вполне возможны: достаточно дать конструкторам задание, и они изыщут массу способов снабдить пассажиров недостающими 30 сантиметрами. Вопрос только в том, чтобы кто-то сверху признал, что сколько-то процентов пассажиров не помещаются на нынешних прокрустовых полках, и что эти проценты тоже имеют право на минимальный комфорт.

Обновление 1. Китайский вагон с полками вдоль, где реализована моя идея (YouTube, с отметки 2:17).

Обновление 2. Вагоны ёлочкой тоже уже разрабатывают. Или разрабатывали в 2021 году, во всяком случае (ссылка).