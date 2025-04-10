В России изобрели лампочку, которую можно не только засунуть в рот, но и вытащить

Российские инженеры представили инновационную разработку – первую в мире лампочку, которую можно не только засунуть в рот, но и благополучно извлечь обратно.

Изобретение получило название «Лучезарка».

Разработка оснащена специальной системой складывания и механизмом, предотвращающим прикусывание. «Лучезарка» имеет несколько режимов работы: «Просто посветить», «Показать друзьям фокус» и «Экстренное извлечение». Она также оснащена датчиками и автоматически активирует режим эвакуации при первых признаках паники пользователя.

– Если у пользователя поднимается артериальное давление или учащается пульс, лампочка разлетается на куски и позволяет сразу закрыть рот, – пояснил разработчик изделия Амаяк Акопян.

Появление осветительного прибора одобрили в Минздраве и подчеркнули необходимость серийного выпуска таких устройств, чтобы разгрузить травматологов в поликлиниках.

– Вы знаете, что многие засовывают лампочку в рот на спор, а вытащить не могут. Бывали случаи, что в таких челленджах принимали участие и врачи. Надеемся, что в Минпромторге обновят ГОСТы для осветительных приборов, – заявила замминистра здравоохранения Инесса Ключевская.

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