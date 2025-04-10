 

Компания Colossal Biosciences воскресила давно вымерших “ужасных” волков

10.04.2025, 9:35, Разное
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Компания Colossal Biosciences показала публике трех щенков давно вымершего вида ужасного волка. Их создание стало очередным прорывом генетиков — два волчонка по прозвищу Рем и Ромул появились на свет в октябре минувшего года, несколько позже к ним добавилась самка по кличке Кхалиси. В настоящее время щенки живут в засекреченном заповеднике, за ними наблюдают, чтобы понять, смогут ли эти необычные существа адаптироваться к современной дикой природе.

Для создания щенков ученые взяли образцы ДНК из останков возрастом 13 тыс. и 72 тыс. лет. Их сравнили с ДНК современных псовых, чтобы выявить ключевые различия. Таковых оказалось 20, причем 15 относятся к «вымершим» генам – они не встречаются у живых существ уже порядка 12 тыс. лет. Ученые собрали новый вариант генома, который поместили в донорскую яйцеклетку, а ту — в суррогатную мать.

Ромул и Рем

Помимо ужасных волков генетики из Colossal Biosciences работают над клонированием красных волков, которые находятся на грани вымирания. Они использовали новый щадящий метод взятия материала из крови вместо устаревшей инвазивной биопсии. Уже создано четыре особи красных волков, которые также живут в закрытом заповеднике.

Ряд ученых подвергают критике саму идею «воскрешения» вымерших существ. Они не отрицают важность подобных работ для развития генетики — вопрос в определениях. Это не воскрешение, как таковое, а создание гибрида, который обладает генами как вымерших, так и современных видов. Да, они во многом похожи на ужасных волков, но не являются ими и не могут считаться даже потомками тех существ.

Источник &#8212 Colossal Biosciences


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