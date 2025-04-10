Мнение «аналитика»: О маленькой детали большой разрухи… Что вообще происходит?
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Заметка-загадка не для средних умов.
Символом торговли и почты исторически были предметы одежды Меркурия. Сандалии с крылышками или, скажем там, крылатая шапка. Поэтому можно понять, зачем почтальонам куриные крылья.
А вот зачем им куриные лапки?
Правильный ответ даёт… гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Той самой, что прежде по всякому поводу выпускала почтовые марки, а теперь перестала. По его словам, компания массово закупала… куриные ноги. И делала это для… безопасности почтальонов.
Как пояснил гендир, куриные ноги нужны были для того, чтобы почтальоны отбивались от собак, бросая их животным, чтобы те отвлекались и не нападали на людей с сумкой на ремне.
Да что же творится в этой «цеевропейской» державе?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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