 

Мнение «аналитика»: О жести доброй воли… Путину осталось только 90 дней?

10.04.2025, 1:45, Разное
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В нескучное время живём, товарищи!

Американский президент Дональд #Трамп лихо взялся за дело. И повёл его так, что весь мир в одночасье ощутил, насколько же мелок «украинский кризис» в сравнении с реальной проблемой слона в посудной лавке. Точнее, в Белом доме. Когда каждый день — новый ультиматум, новый стресс и новая встряска на рынках. И каждый новый день непредсказуемее предыдущего.

Это жесть, конечно. И Россия тут… не совсем в стороне: если усиливающийся хаос приведёт мир к новой рецессии, отечественной экономике тоже не поздоровится. Не только из-за цен на #нефть. Но и потому что под ударом сейчас главный российский торговый партнёр — #Китай.

Который решился на жёсткую торговую войну с #США и получил в ответ пошлины в 125%. При этом по отношению к остальному миру Дональд Трамп сделал «жест доброй воли», приостановив на 90 дней действие ранее введённых таможенных тарифов. Теперь Штаты ждут, что все побегут с ними договариваться.

И это значит, что в ближайшие три месяца в приоритете у Вашингтона будут новые торговые соглашения. Плюс торговая война с Китаем, которая может принять ещё более острый характер, чем сейчас. То есть, по сути, российский президент Владимир #Путин получил 90 дней на то, чтобы самому урегулировать «украинский #кризис» — на своих условиях. А если не успеет, тогда Дональд Трамп всё «уладит» на своих. Таких, что мало не покажется никому.

Вот это уже будет настоящая жесть

А что успеет Кремль за эти 90 дней, когда у него были целых три года?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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