 

Мнение: В Москве ищут победы

09.04.2025, 22:00, Разное
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В газете МК неожиданно откровенная и свирепая статья:

“По сообщениям украинских источников, руководство в Киеве не намерено прекращать диверсионную активность: Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки подготавливают серию атак на территории России.

По словам источников в Москве, в условиях растущей агрессии со стороны Украины, активизация российских ударов — лишь вопрос времени. По их утверждению, президент Владимир Путин уже поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовку к ответным действиям. В Кремле, как передаётся, это решение назрело давно, и теперь Вооружённые силы России могут в ближайшее время нанести масштабный удар по украинским целям. По сведениям инсайдеров, в правительственных кругах царит уверенное настроение: от армии ожидают решительных и жёстких действий: «Порвите их, товарищ Белоусов!»”
https://www.mk.ru/politics/2025/04/05/porvite-ikh-tovarishh-belousov-rossiya-gotovitsya-k-udaru-kotorogo-eshhyo-ne-bylo.html

“Уверенное настроение”, “решительные действия”. Видимо, надо все эти боевые кличи и уханья воспринимать так, что Россия уже окончательно похерила все перемирия и миролюбивые настроения вашингтонского мечтателя Трампа – и выпускает на арену Белоусова, который капает ядом и грызет прутья клетки – рвется, в общем, в бой. Интересно, откуда его достали в таком боевом виде – специально, видимо, выдерживали, доводили до кондиции.

Жаль, конечно. Хотя с самого начала было понятно, что шансов на здравый смысл нет и не будет. Усталости от крови не дождаться.

Источник: Размышления вольного социолога


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