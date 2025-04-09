Мнение: Труженики Трампа плохо умеют читать, работа подростков и роботы-грузовики на складе

1. Дональд Трамп захотел воспроизвести успешный опыт России, экономика которой растёт и импортозамещается под санкциями. Логика у него следующая: экспортировать доллар скоро станет невозможным, при этом если бы даже доллар был вечным, статус страны-доллароколонки медленно уничтожает США. Что особенно неприятно лично Трампу, схема «экспорт доллара в обмен на товары» автоматически закрепляет во власти враждебную Трампу смычку из глубинного государства и получателей пособий.

Из этого следует, что США должны сократить импорт и перезапустить производство всего необходимого у себя дома. И вот американский президент уже ввёл огромные защитные пошлины против импортных товаров — прежде всего китайских товаров, перед которыми он уже воздвиг барьер в безумные 104%. Теперь, согласно плану Трампа, внутри США появится дефицит ширпотреба, и американские реднеки оперативно организуют производство всего, от гаек до нагаек.

План смелый, но очень рискованный. Одна из главных проблем — качество контингента, с которым американскому президенту приходится работать. Американцы – это уже далеко не тот сравнительно образованный и трудолюбивый народ с протестантской трудовой этикой, какими они были 50 лет назад, во времена молодости Трампа. Набрать необходимую массу желающих работать на реальном производстве Трампу будет непросто.

Кримсональтер приводит скептические тезисы из интервью легендарного американского Рэя Далио, которого я назвал бы учёным, если бы он не был миллиардером и инвестором, причём не наследственным, а начавшим с нуля и через инвестиции получившим контроль над активами в 100+ млрд долларов. Цитирую (ссылка):



– У нас есть 3 миллиона человек, примерно 1% от населения США, которые очень умные, учились в лучших университетах, они делают компании-единороги [прим. Кримсон: стартапы с оценкой больше 1 миллиарда долларов].

– Кстати, половина из этих 3 миллионов — иностранцы.

– Есть ещё 10% населения, вокруг этих создателей компаний-единорогов, у которых всё хорошо.

– И есть ещё 60% населения (!), у которых уровень способностей к простому чтению находится НИЖЕ уровня шестого класса средней школы.

– Сложно [в этих условиях] быть производительной [экономикой].

Напомню, что шестой класс американской школы — это очень низкий уровень «технических» знаний, таких как арифметика или вот как раз чтение. Типичный американский школьник шестого класса навряд ли сможет приготовить раствор в 20% из раствора в 50% — это для него уже «рокет саенс», космические технологии.

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании решил показать американцам, что он за «людей труда», и показательно поработал в Макдоналдсе, делая картошку-фри для специально нанятой массовки (ссылка). Проблема в том, что даже производство гаек требует несколько более продвинутых навыков, чем навык переворачивать гамбургеры и мыть полы.

2. В России тоже сейчас страдает от дефицита работников в реальном секторе экономики (хотя и не так сильно, как США). К решению проблемы власти привлекут подростков, позволив им работать во время летних каникул (ссылка). Идея в том, чтобы подросток отправился на биржу труда или в молодёжный трудотряд, где ему поручат убирать улицы, красить деревья или делать что-нибудь ещё в этом роде.

С одной стороны, приучать школьников к труду безусловно надо, так как реальная работа, которая приносит реальную пользу и за которую платят реальные деньги — важнейшая часть воспитания, даже если мы говорим про дочку миллиардера, которая твёрдо намерена посвятить себя светской жизни и воспитанию детей. Ближайший аналог — физкультура. Ну, давайте запретим школотронам бегать, прыгать, плавать и висеть на турниках, запретим им ходить в походы и ездить на велосипедах. Мы не обережём их тем самым от травм: мы нанесём им существенный вред.

Именно такой вред и наносит подросткам наш Трудовой Кодекс, который фактически запрещает легальное трудоустройство подростков на работу в коммерческие организации. Сейчас вменяемый бизнесмен весьма неохотно будет брать на работу незнакомых школьников, так как Трудовой Кодекс предусматривает целый арсенал ограничений и наказаний для таких «эксплуататоров». К примеру, если принятый на работу школьник будет плохо работать, опаздывать, приходить на работу пьяным и так далее, то даже уволить его можно будет исключительно с согласия двух профильных инспекций.

С другой стороны, государственная биржа труда и государственные молодёжные отряды — это, простите меня за прямоту — на 95% отстойник для плохих вакансий, что-то вроде работных домов, куда попадают бездомные, не желающие ночевать прямо на улице. В таких местах подросткам предложат самую примитивную и низкоквалифицированную работу, при этом у него в 90% случаев будет откровенно плохое начальство и откровенно никчёмный коллектив. (Оставшиеся 10% — это фанатик-педагог с горящими глазами, который будет управлять своим молодёжным отрядом хорошо). И вот мы видим нормального парня, который вполне способен ремонтировать подвеску автомобиля или делать всякие сложные штуки в электронных таблицах, зарабатывая при этом почти среднюю зарплату по региону, но который вместо это собирает мусор в компании нетрезвых разгильдяев, учится обманывать начальство и получает за месяц работы 8 тысяч рублей. Я не уверен, что школьники получат пользу от практики такого рода — «они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем».

3. Впрочем, в России, как и по всему миру, постепенно роботизируют предприятия и склады. Вот, к примеру, новость из Московской области — на большом складе запустили 4 беспилотных грузовика, которые курсируют между ключевыми зонами склада по заданным маршрутам (ссылка).

Так как беспилотники работают без выходных, перерывов и отпусков, так как с их зарплаты не надо платить налогов, и так как найти хорошего сисадмина проще, чем хорошего бригадира, мы можем грубо сказать, что эти 4 беспилотника заменяют целую бригаду из 15-20 человек. Очень выгодно, сколько бы они ни стоили.

Полагаю, с каждым годом роботизация будет идти со всё большим ускорением, так как роботы становятся умнее и дешевле, а роботизаторы накапливают опыт успешных внедрений.