Мнение: Весной юани тают, как снег

Пишут, что в связи с последними экзерсисами Трампа в области тарифов Китай сильно обеспокоился и уже всерьез намеревается прибегнуть к крайней мере – девальвации юаня. Казалось бы – а нам-то что за печаль? Пусть девальвируют хоть до нуля!

Однако это если забыть про судьбоносные перемены в валютной системе РФ. Россия, как известно, в связи с невероятными успехами СВО и полным разрывом с большинством цивилизованных стран, громко разорвала связи с долларом и евро, объявив эти валюты “недружественными”, а российский Центробанк во главе с Набиуллиной “переменил валюту резерва”, выкинув из своих хранилищ доллары и заменив всё на юани. Уже чуть ли не год у РФ резервная валюта – китайский юань. Именно юани Россия взялась накапливать в своих резервах, и наших финансистов даже нисколько не смущало, что юань – не вполне конвертируемый.

Но если юань возьмут да “уценят” – каково это будет для России? Вся накопленная валютка как бы в одночасье возьмет и малость “усохнет”. Какая-то в общем невезуха с этими забугорными валютами, хоть их объявляй дружественными, хоть недружественными… Все так и норовят кинуть! Западные доллары и евры просто взяли да уперли, “изъяли” добрых 300 млрд. в качестве наказания за войну на Украине; ладно, перешли в юани – так тут затевают девальвацию! Кошмар какой-то!