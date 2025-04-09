Рупор кремлевской пропаганды: “Про китайских пленных”

Относительно заявлений про якобы пленных китайских добровольцах.

1. Вооруженные силы Китая в войне на Украине никак не участвовали и не участвуют. Если Китай захочет участвовать в СВО более деятельно (что пока маловероятно), противник достаточно быстро это почувствует. Основная помощь со стороны Китая – возможность закупать дроны, автомобили и различные комплектующие необходимые для ВПК.

2. В составе ВС РФ еще с 2022 года есть некоторое кол-во китайских добровольцев (некоторые с паспортами РФ, некоторые с паспортами КНР), видео с которыми периодически выходили, в том числе и у меня на канале. Каким-либо секретном наличие китайских добровольцев в составе ВС РФ не является. Их общее кол-во незначительно, в сравнении с теми же северо-корейскими товарищами.

3. Если это не вброс и пара китайцев попали в плен, то их конечно надо обменивать, так как воевали они на нашей стороне. Уверен, что если пленные действительно есть, то соответствующие службы будут этим заниматься в рамках существующих каналов обмена военнопленными.

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Источник: Colonel Cassad

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