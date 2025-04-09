 

Рупор кремлевской пропаганды: Кончились деньги на новый календарь

09.04.2025, 3:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские попы-раскольники вынуждены вернуться к старому календарю, потому что деньги на переход на новый календарь выделялись USAID, а с недавних пор доступ к этой сиське американского бюджета был прекращен. Соответственно, вся затея с переходом на новый календарь была американской затеей, которая финансировалась из американского бюджета и реализзовывалась руками украинских нацистов и попов-раскольников.

Чуть ранее более 80% украинских СМИ лишились финансирования по линии USAID,

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Мнение: Новости улучшения жизни

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Война тарифов

11.04 / Мнение «аналитика»: О коллективной вине русских… Вопрос на засыпку?

10.04 / Физики описали оптимальное заваривание пуровера

10.04 / Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване

10.04 / Мнение «аналитика»: О решительном переломе… Уже совсем скоро?

10.04 / В эксперименте KATRIN уточнили предельную массу нейтрино

10.04 / Мнение: Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

10.04 / Мнение: Проблема храпа

10.04 / Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика