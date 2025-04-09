Рупор кремлевской пропаганды: Кончились деньги на новый календарь
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Украинские попы-раскольники вынуждены вернуться к старому календарю, потому что деньги на переход на новый календарь выделялись USAID, а с недавних пор доступ к этой сиське американского бюджета был прекращен. Соответственно, вся затея с переходом на новый календарь была американской затеей, которая финансировалась из американского бюджета и реализзовывалась руками украинских нацистов и попов-раскольников.
Чуть ранее более 80% украинских СМИ лишились финансирования по линии USAID,
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Источник: Colonel Cassad
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