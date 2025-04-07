Австралийские прыгающие пауки в прыжке испытывают перегрузки до 13 g

Крошечный австралийский паук-павлин (Maratus splendens) — настоящая находка для специалистов в области биомеханики. Передвигаясь прыжками, он испытывает в момент отрыва от земли перегрузки, которые и не снились пилотам сверхзвуковых истребителей — вплоть до 13 g.

Особенности прыжка паука-павлина подробно изучили исследователи из Университета Маккуори (Сидней). Оказалось, что пауки прыгают не за счет сгибательных/разгибательных мышц — разгибательные мышцы у них отсутствуют. Их паукам-прыгунам заменяет совсем другая система.

Перед прыжком они сокращают мышцы головогруди, чтобы протолкнуть гемолимфу (паучий аналог крови) к ногам. Гемолимфа создает давление на ноги, заставляя их быстро вытягиваться — стоит пауку «сбросить» давление, как ноги стремительно вытягиваются вперед, катапультируя его в воздух.

Динамика прыжков у самцов и самок разная из-за отличий в размерах и форме тела. Изучив особенности прыжка 10 самцов и 12 самок, исследователи обнаружили, что основная нагрузка в прыжке приходится на третью и четвертую пары ног.

Пауки приподнимают первые две пары ног и вытягивают их перед собой, следующей покидает «взлетную» площадку четвертая — и уже вслед за ней, спустя несколько миллисекунд, срабатывает третья пара, которая, по всей видимости, и является толчковой. Исследователи утверждают, что полученные результаты в дальнейшем помогут в создании уникальных прыгающих роботов.Источник — Macquarie University