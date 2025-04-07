 

Министр здравоохранения США осудил «истерику вокруг вреда сигарет»

07.04.2025, 11:33, Разное
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Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил о новой политике в отношении табакокурения – акцизы на сигареты будут снижены, а запреты на курение в общественных местах и вовсе отменят.

По мнению министра, «истерика вокруг сигарет и их вреда» была раздута теми же людьми, которые впоследствии продвигали вакцину от коронавируса.

– В 1970-е годы курили все. Если ты не курил в средней школе, тебя направляли к врачу, чтобы он выяснил, что с тобой, чёрт возьми, не так. И мы были великой нацией тогда. Бутылка «Пепси» стоила 20 центов, – сказал он.

После заявления Кеннеди-младшего четверо из пяти последних сотрудников Минздрава с медицинским образованием подали в отставку – остался лишь глава департамента, курирующего работу федеральных психиатрических клиник. Он объяснил, что имеет «профессиональный интерес к ситуации».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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