Министр здравоохранения США осудил «истерику вокруг вреда сигарет»

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил о новой политике в отношении табакокурения – акцизы на сигареты будут снижены, а запреты на курение в общественных местах и вовсе отменят.

По мнению министра, «истерика вокруг сигарет и их вреда» была раздута теми же людьми, которые впоследствии продвигали вакцину от коронавируса.

– В 1970-е годы курили все. Если ты не курил в средней школе, тебя направляли к врачу, чтобы он выяснил, что с тобой, чёрт возьми, не так. И мы были великой нацией тогда. Бутылка «Пепси» стоила 20 центов, – сказал он.

После заявления Кеннеди-младшего четверо из пяти последних сотрудников Минздрава с медицинским образованием подали в отставку – остался лишь глава департамента, курирующего работу федеральных психиатрических клиник. Он объяснил, что имеет «профессиональный интерес к ситуации».

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