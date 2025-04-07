Рупор кремлевской пропаганды: Удалили ВЧК-ОГПУ

Ночью без предупреждения из Телеги выпилили известную помойку ВЧК-ОГПУ (позорили великие буквы).

Ранее российские органы власти требовали удаления данного канала от руководства Телеграм.

Помойка уже грозит блокировкой российских ТГ в Евросоюзе, прозрачно указывая, откуда кормились.

Поясним специально для тех, кто считал ВЧК-ОГПУ "вестником правды" и "гласом свободы".

С 2022 по 2023 года все администраторы канала, которые физически находились в России, отказались от прав администрирования (силовики, за это огромное спасибо!).

Создатель канала Шварев по факту к нему отношение перестал иметь давно и являлся лишь ширмой.

Фактическое руководство проектом осуществляли хохлы.

Выкручивание и подтасовка фактов, вбросы и манипуляции — всё это фирменный стиль ВЧК-ОГПУ, который почил в бозе.

Схема построена была идеальная: на ВЧК-ОГПУ и компромат, и чернуху ставили абсолютно ВСЕ, начиная от мелких пярщиков и заканчивая Лубянкой со Старой Площадью.

То есть, антироссийский проект существовал на госденьги РФ в том числе. Идеальное преступление.

И это лишний раз поднимает вопрос о том, что если не работать с инфополем самим, то придут хохлы/бритты/турки/кто-то ещё и запустят другой проект.

Но это совсем другая история.

https://t.me/ne_rybar/7079 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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