Рупор кремлевской пропаганды: Удалили ВЧК-ОГПУ
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Ночью без предупреждения из Телеги выпилили известную помойку ВЧК-ОГПУ (позорили великие буквы).
Ранее российские органы власти требовали удаления данного канала от руководства Телеграм.
Помойка уже грозит блокировкой российских ТГ в Евросоюзе, прозрачно указывая, откуда кормились.
Поясним специально для тех, кто считал ВЧК-ОГПУ "вестником правды" и "гласом свободы".
С 2022 по 2023 года все администраторы канала, которые физически находились в России, отказались от прав администрирования (силовики, за это огромное спасибо!).
Создатель канала Шварев по факту к нему отношение перестал иметь давно и являлся лишь ширмой.
Фактическое руководство проектом осуществляли хохлы.
Выкручивание и подтасовка фактов, вбросы и манипуляции — всё это фирменный стиль ВЧК-ОГПУ, который почил в бозе.
Схема построена была идеальная: на ВЧК-ОГПУ и компромат, и чернуху ставили абсолютно ВСЕ, начиная от мелких пярщиков и заканчивая Лубянкой со Старой Площадью.
То есть, антироссийский проект существовал на госденьги РФ в том числе. Идеальное преступление.
И это лишний раз поднимает вопрос о том, что если не работать с инфополем самим, то придут хохлы/бритты/турки/кто-то ещё и запустят другой проект.
Но это совсем другая история.
https://t.me/ne_rybar/7079 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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