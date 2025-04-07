Иммунные клетки человека можно превратить в фабрики по производству опиодов

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили в организме человека скрытый (но далеко не первый) источник обезболивающих веществ. Это цереброспинальная жидкость, которая омывает головной и спинной мозг. В ней содержатся регуляторные иммунные Т-клетки (T-reg), полный набор функций которых до сих пор остается под вопросом. Но именно они, если верить результатам экспериментов, могут стать потенциальным источником естественной анестезии. Вопрос в том, как заставить их это делать по команде врачей.

Про T-reg известно, что они могут тормозить или вовсе отменять чрезмерный иммунный ответ организма. Они в прямом смысле подавляют другие имунные клетки, вынуждая тех не проявлять излишнюю активность при борьбе с вторжением. Как следствие, воспалительные процессы в организме протекают более плавно, а заживление ран и других повреждений не вызывает боли.

Ученые убедились, что работа T-reg клеток напрямую влияет на передачу сигналов о боли, выступая своего рода контролером иммунной системы. Осталось понять – как это работает? В рамках эксперимента исследователи использовали токсины для подавления T-reg клеток. И увидели различие в воздействии на самок и самцов грызунов. Первые стали более чувствительны к болевым ощущениям, тогда как поведение вторых не изменилось.

Оказалось, что T-reg клетки подвержены влиянию эстрогена и прогестерона, концентрация которых в женском организме обычно выше, чем в мужском. В таких условиях эти клетки вырабатывают энкефалин — естественный опиоид, который действует как обезболивающее. Но при падении уровня гормонов выработка прекращается, что и объясняет хронические боли у женщин во время менопаузы.

Возникает соблазн – научиться воздействовать на T-reg клетки через инъекции эстрогена, чтобы создать внутри человеческого тела постоянный источник обезболивающего вещества. И тем самым улучшить положение многих хронических больных. Сложность в том, что ученые до сих пор не понимают, как работа иммунной системы связана с выработкой энкефалина. А потому не спешат вмешиваться в этот процесс.Источник — Medical Xpress