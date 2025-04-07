Мнение «аналитика»: О действительно важном, а не это вот всё… Ликуй, Россия?
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Вот пока вы все тут спорите, ругаетесь и по десятому разу пересказываете друг дружке бородатые анекдоты, случилось действительно нечто эпохальное. Настолько редкое, что предыдущий аналог был зафиксирован лишь в прошлом веке.
Но естественно, для нашей «песочницы», что слона никто и не приметил…
Выдающийся российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира в составе сборной России, воспитанник московского «Динамо» и доверенное лицо президента Владимира Путина на выборах 2018 года Александр Овечкин превзошёл державшийся почти 26 лет исторический рекорд по заброшенным шайбам в регулярных матчах НХЛ, обогнав легендарного Уэйна Гретцки! Отныне россиянин — величайший снайпер в истории хоккея. И весь хоккейный мир, включая поверженного экс-рекордсмена, стоя аплодировал этому достижению.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Ранее ему ещё не удавалось «пробить» соотечественника. Теперь на счету ставшего легендой «Овы» 895 заброшенных шайб. И он пока не собирается останавливаться на достигнутом.
Игру прервали для чествования российского хоккеиста.
Поздравим соотечественника и порадуемся за российского гражданина?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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