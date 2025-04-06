Рупор кремлевской пропаганды: Наложен арест на имущество и деньги Чубайса

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров компании. Обеспечительные меры на общую сумму 5,6 млрд руб. наложены по иску самой компании «Роснано», которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Эх, остатки былой роскоши, остальное ведь за границу вывез.

Надо было хватать, пока он еще в России был и трусить его зарубежные счета.

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Источник: Colonel Cassad

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