«Только трубка и сапоги»: приставы не нашли у Чубайса имущества, которое можно было бы арестовать

Судебные приставы не нашли у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества в России, которое можно было бы арестовать по иску госкорпорации – оказалось, что управленец вёл аскетический образ жизни и крайне мало зарабатывал.

Источник в следствии рассказал, что когда Арбитражный суд Москвы арестовал активы Чубайса, все ожидали «изъятия золотых гор, огромных активов, которые можно описывать месяцами». Но на практике у бывшего топ-менеджера в собственности обнаружили лишь комнату в Красногорске и автомобиль ВАЗ-21074 «Жигули».

«Машина давно утилизирована, а в принадлежащей Чубайсу комнате в Подмосковье практически ничего не нашли – только трубку да сапоги. В шкафу висела изъеденная молью шинель», – сообщил собеседник издания.

Когда следствие стало проверять доходы Чубайса, выяснилось, что он получал минимальную зарплату. Второй его источник дохода – отчисления от продажи книг – управленец жертвовал в фонд на премии либеральным экономистам.

—