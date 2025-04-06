 

«Только трубка и сапоги»: приставы не нашли у Чубайса имущества, которое можно было бы арестовать

06.04.2025, 18:13, Разное
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Судебные приставы не нашли у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества в России, которое можно было бы арестовать по иску госкорпорации – оказалось, что управленец вёл аскетический образ жизни и крайне мало зарабатывал.

Источник в следствии рассказал, что когда Арбитражный суд Москвы арестовал активы Чубайса, все ожидали «изъятия золотых гор, огромных активов, которые можно описывать месяцами». Но на практике у бывшего топ-менеджера в собственности обнаружили лишь комнату в Красногорске и автомобиль ВАЗ-21074 «Жигули».

«Машина давно утилизирована, а в принадлежащей Чубайсу комнате в Подмосковье практически ничего не нашли – только трубку да сапоги. В шкафу висела изъеденная молью шинель», – сообщил собеседник издания.

Когда следствие стало проверять доходы Чубайса, выяснилось, что он получал минимальную зарплату. Второй его источник дохода – отчисления от продажи книг – управленец жертвовал в фонд на премии либеральным экономистам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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