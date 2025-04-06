 

Наушники-бублики AirCore OWH готовы предложить пользователям кое-что необычное

06.04.2025, 16:20, Разное
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Стартап Movengine AirCore OWH представил свой необычный продукт 1 апреля, но тот оказался не шуткой, а действительно любопытной новинкой. Это наушники в форме бубликов, средняя часть которых полая и обеспечивает доступ к ушному отверстию звукам извне. Технология не инновационная, но в данном случае, как утверждают авторы стартапа, они довели идею до совершенства.

Изначально такая форма создавалась под нужды тех, кому требуется одновременно слушать и звук в наушниках, и звуки снаружи. Но в случае с AirCore OWH все иначе — наушники почти полностью заглушают наружные звуки. Причем для полной изоляции можно просто вставить в отверстия специальные силиконовые заглушки.

Открытый же режим включает эффект «звуковой сцены». У пользователя создается иллюзия, полное ощущение того, что он слышит звуки из разных точек в трехмерном пространстве. Как если бы он находился на концерте и воспринимал и звук музыкальных инструментов, и отраженный звук от стен, и прочие акустические эффекты. Это комбинация двух факторов – самого звучания и того, что уши ощущаются частично открытыми, а не плотно закрытыми амбушюрами.

Подобные эффекты доступны и в других моделях наушников премиального класса, правда, в полной мере их сможет оценить разве что опытный аудиофил. AirCore OWH беспроводные, работают на одной зарядке до 27 часов. Их стоимость на этапе сбора средств для стартапа составляет $159.

Источник &#8212 Movengine AirCore


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