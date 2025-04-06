 

Банки получили право устанавливать комиссию 99 процентов за досрочное закрытие вклада

06.04.2025, 16:13, Разное
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Российские банки получили право вводить комиссию за досрочное закрытие вкладов, которая может достигать 99 процентов от суммы вклада.

Это решение нацелено на стабилизацию банковской системы и защиту долгосрочных депозитных программ. Согласно распоряжению ЦБ, банки теперь могут в любой момент вводить или менять комиссию за досрочное расторжение договора по вкладу.

– Это позволит минимизировать риски для финансовой системы и обеспечить выполнение обязательств перед другими клиентами и стимулировать граждан к более ответственному подходу к планированию своих финансовых операций. Мы рекомендуем тщательно изучать условия перед открытием вклада, — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Новое правило вступает в силу с 1 мая 2025 года и также касается всех типов депозитов, в том числе открытых раньше. Владельцы вкладов, решившие закрыть их раньше срока, также будут внесены в федеральный чёрный список «ненадёжных вкладчиков».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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