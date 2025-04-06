Банки получили право устанавливать комиссию 99 процентов за досрочное закрытие вклада

Российские банки получили право вводить комиссию за досрочное закрытие вкладов, которая может достигать 99 процентов от суммы вклада.

Это решение нацелено на стабилизацию банковской системы и защиту долгосрочных депозитных программ. Согласно распоряжению ЦБ, банки теперь могут в любой момент вводить или менять комиссию за досрочное расторжение договора по вкладу.

– Это позволит минимизировать риски для финансовой системы и обеспечить выполнение обязательств перед другими клиентами и стимулировать граждан к более ответственному подходу к планированию своих финансовых операций. Мы рекомендуем тщательно изучать условия перед открытием вклада, — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Новое правило вступает в силу с 1 мая 2025 года и также касается всех типов депозитов, в том числе открытых раньше. Владельцы вкладов, решившие закрыть их раньше срока, также будут внесены в федеральный чёрный список «ненадёжных вкладчиков».

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