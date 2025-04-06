В петербургском кафе работает робот-расчленитель

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06.04.2025, 13:33, Разное
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В новом выпуске журнала «Петербургскiй кулiнаръ» вышла статья о популярном в городе мясном ресторане «Казбек хаус», где в меню преобладают блюда кавказской кухни.

Основал заведение Исламбек Даудов, перехавший в Северную Пальмиру из Махачкалы в 2010 году, но сохранивший связи в Дагестане и других южных регионах, а также бабушкину кулинарную книгу со старинными рецептами приготовления баранины. У ресторатора имеются надёжные поставщики мяса и рыбы, что делает продукты свежими, а блюда – востребованными у петербургских гурманов. 

Особой популярностью пользуется фирменное блюдо «Раскольников» — мясо, нарезанное на 730 идеально ровных кусочков, по числу шагов от дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы.

К идеальному приготовлению «Раскольникова» в «Казбек хаусе» шли несколько лет, поменяв десятки поваров, не выдержавших строгих требований хозяина. Племянник Даудова Махачгаджи, успешно обучающийся на физмате политехнического университета, сконструировал многофункционального робота «Доцент», умеющего идеально чистить рыбу и резать не только мясо, но и туши животных.

«Вы бы видели, как он барана расчленяет, как известный учёный. И платить ему не надо», — хвастается достижениями племянника ресторатор.

Новинка привлекла в ресторан новых посетителей и вдвое повысила средний чек заказа. Работу «Раскольникова» сделали максимально наглядной — для этого перегородку между залом и кухней сделали стеклянной. Теперь каждый петербуржец может полюбоваться, как машина точит ножи и пускает кровь. 

«С утилизацией отходов тоже проблем нет. Мы, к счастью находимся на берегу Обводного канала», — заключил Даудов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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