Vivaldi и Proton сообща запустили бесплатный браузерный VPN

Защищенный браузер Vivaldi получил прямую интеграцию с мощным VPN-сервисом Proton. Vivaldi известен своей высокой степенью кастомизации и приоритетом конфиденциальности пользователей — теперь он готов дополнить свои встроенные функции защиты от рекламы и отслеживания, предложив доступ к надежному VPN-сервису.

ProtonVPN, один из лидеров рынка VPN, гарантирует анонимность онлайн-активности и отсутствие рекламы. Бесплатная версия ProtonVPN, интегрированная в Vivaldi, будет доступна всем пользователям браузера с учетной записью Vivaldi или Proton. Данный уровень сервиса обеспечивает среднюю скорость соединения и выбор серверов из пяти стран без ограничений по трафику. Платная версия сервиса ProtonVPN Plus предлагает более высокую скорость и доступ к более чем 11 000 серверам в 110 странах.

Генеральный директор ProtonVPN Дэвид Питерсон подчеркивает, что это партнерство предоставляет пользователям альтернативу постоянному сбору данных крупными американскими технологическими компаниями, предлагая европейский подход к конфиденциальности.

Альтернативные браузеры со встроенными VPN имеют определенные ограничения. Так, бесплатный VPN Microsoft Edge Secure Network в Edge предлагает объем трафика не более 5 ГБ в месяц. При этом пользователи не имеют возможности выбора целевых стран и городов расположения серверов. Ориентированный на конфиденциальность браузер Brave также оснащен встроенным VPN с серверами в 40 странах мира. В нем не требуется регистрация, но пользование сервисом стоит 9,99 долларов в месяц или 99 долларов в год.Источник — The Register