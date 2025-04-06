 

98-летний студент «Синергии» отметил получение 20-го высшего образования

06.04.2025, 11:33, Разное
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Старейший студент университета «Синергия», 98-летний Иван Краснов, отметил получение своего 20-го высшего образования. Иван Петрович, несмотря на преклонный возраст, не намерен останавливаться на достигнутом и уже подал документы на 21-ю программу обучения.

«Образование – это свет, а невежество – тьма, – заявил Иван Петрович, принимая поздравления от ректора университета. – Я всю жизнь стремился к знаниям и теперь, наконец, чувствую себя готовым начать зарабатывать деньги!»

На вопрос о том, кем он планирует работать, молодой человек ответил: «Рассмотрю все предложения, но больше всего меня привлекает сфера блокчейна и искусственного интеллекта».

Представители университета «Синергия» гордятся своим самым возрастным студентом и считают его примером для подражания.

«Иван Петрович доказывает, что учиться никогда не поздно. В связи с этим мы решили подарить ему пожизненный абонемент на посещение всех семинаров и мастер-классов» – говорит проректор по учебной работе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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