Мнение: Крысы с коробами, или почему ваш заказ приехал холодным

У Гарри Гаррисона есть цикл «Стальная крыса» с историями о приключениях благородного мошенника в космическом будущем, где царят порядок, технологии и видеонаблюдение. Однако книги не получилось бы, если бы в благополучном обществе не осталось ниши для умных и ловких крыс — навроде главного героя, который сопротивляется угнетающей его системе, продолжая воровать. Цитирую:

…Мы – крысы в подполье общества, не признающие его запретов и правил. Чем мягче законы общества, тем больше в нем крыс. Ведь в деревянных домах крыс было больше, чем в зданиях из бетона, что пришли им на смену. Но и там водятся крысы. Сейчас наше общество построено из железобетона и нержавеющей стали. Щелей стало меньше, и крысе приходится быть изворотливой, чтобы их обнаружить. В таких условиях выживают только стальные крысы…

Если вы не знакомы с Гаррисоном, рекомендую. Серия про стальную крысу весёлая и лёгкая, она занимает почётное место на полках моего личного Шкафа Почёта. Прочтите пару глав: возможно, затянет.

Так вот, последние годы мы с вами наблюдаем, как человечество погружается в обещанный нам киберпанк: «Хай тек, лоу лайф», то есть «высокие технологии — низкий уровень жизни». Вроде бы внешне у нас всё богато, благоустроено и компьютеризировано, однако крысами города так и кишат.

Герман Клименко рассказывает, как хитрые курьеры с коробами мошенничают при доставке еды (ссылка).

Способ первый. Ленивый курьер идёт в ресторан, оставив громоздкий термокороб прикрученным к мопеду. Получает заказ в тонком пакете и несёт его до своего мопеда по морозу, просто в руках. За это время заказ успевает остыть, и недовольный клиент влепляет ресторану плохую оценку за холодную еду.

Рестораны пытаются противодействовать: запрещают сотрудникам выдавать еду курьерам без коробов. Курьеры возмущаются и скандалят.

Способ второй. Приходит курьер, называет номер, получает заказ. Приходит второй курьер, называет тот же уникальный номер. Ему говорят, что такой заказ только что был выдан, а курьер предъявляет приложение в смартфоне: вот, смотрите, вы отдали мой заказ самозванцу.

Понятно, что заказ получает сообщник курьера, вместе с которым они его тут же на парковке ресторана и съедают…

Если бы мы жили в идеальном мире, вычислить вредителей не составило бы труда, причём вычислить почти «на кончике карандаша», не проводя дополнительных расследований и не добавляя лишних формальностей в процесс выдачи заказа.

Для этого достаточно было бы сделать два запроса к базам статистики:

1. Какие курьеры в морозные дни доставляют особенно много остывшей еды, на которую жалуются клиенты? Допустим, у обычных курьеров таких жалоб — 10%, а у курьера Крысьева — 25% жалоб. Ну, всё ясно.

2. Какие пары курьеров замешаны в двойном получении заказов? Допустим, мы видим, что курьер Крысьев затребовал выдать ему еду повторно. При этом за 10 минут до того в ресторане был курьер Мышин, который якобы ничего не получал, а через 20 минут после инцидента геометки Мышина и Крысьева были рядом на протяжении получаса. Тут тоже всё очевидно.

Понятно, что карать автоматически за подозрительную статистику нельзя — возможны ошибки. Однако когда курьер Крысьев попадёт под подозрение, разоблачить его будет элементарно. Пишем в приложении сообщение ресторану: «при выдаче этого заказа проверьте, есть ли у курьера Крысьева короб, и попросите его предъявить приложение с кодом». Нет короба? Штраф. Не смог предъявить приложение? Вычисляем злодея по камерам и выкидываем из системы.

Но это, повторюсь, если бы мы жили в идеальном мире. В реальном мире всем недосуг: агрегатор витает в бюрократических облаках, ресторанам же надо работу делать, а не крыс ловить. Поэтому крысы пока что остаются скорее кожаными, чем стальными, ведут себя беспечно и наслаждаются почти полной безопасностью. Некоторые лазейки со временем заколачивают досками, но крысы неустанно прогрызают новые и продолжают портить наши мешки с зерном.

Как верно заметил Гарри Гаррисон, теоретически крыс нет, а если они и существуют, они не могут безнаказанно нарушать закон… однако именно этим крысы сейчас и занимаются.