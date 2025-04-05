 

Мнение: Акциз на чипсы, квота на отечественное вино и мармелад для диабетиков

05.04.2025, 21:20, Разное
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1. Два года назад в России обложили акцизом сладкую газировку, чтобы она стала дороже. Теперь акциз хотят ввести и на чипсы, чтобы граждане морщились от высоких цен и ели меньше вредной еды.

Пока что в Минфине говорят, что время чипсов ещё не пришло, поэтому в ближайшие 3 года акциза на чипсы не будет (ссылка).

В итоге, вероятно, акциз всё же введут, так вредная еда — это проблема, особенно в условиях демографического кризиса, а дополнительные доходы от акцизов — это всегда приятно. Если вы производите чипсы, заготовьте финансовую подушку заранее, так как опыт показывает, что государство любит ухудшать жизнь бизнеса без предупреждения, одним рывком.

2. В Минпромторге в прошлом году предложили обязать винные магазины резервировать не менее 20% полок под русское вино. Идею поддержали и в Минсельхозе – вопреки мнению скептиков, там считают, что наше сельское хозяйство способно производить достаточно собственного вина, чтобы магазины и рестораны могли новое требование выполнять. В Минпромторге, собственно, полагают, что 20% — это только начало, и что в будущем обязательный процент русского вина на полках повысят (ссылка).

Испытываю гордость за наших плантаторов-виноделов. Северная страна Россия производит столько винограда, что с успехом конкурирует на своём рынке с Францией и Италией.

Виноград хорошо растёт в Крыму, на Кавказе и вокруг Азовского моря, то есть на территориях, сравнимых по площади с традиционными винодельческими регионами. На практике, однако, в советское время наши виноградники были не в лучшей форме, а в 1980-е безжалостный топор Горбачёва нанёс им ещё и дополнительный ущерб. Теперь, как видите, мы восстановились: не удивлюсь, если в обозримом будущем мы полностью закроем внутренние потребности и начнём экспорт русского вина.

3. Импортозамещение еды продолжается и в узких нишах. Учёные из Омского государственного аграрного университета разработали диабетический мармелад из топинамбура и водорослей. Рецептом уже заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова (ссылка).

Новости про «кондитерскую фабрику купца Такого-то» радуют меня больше, чем мармелад — в них есть что-то правильное, в духе дореволюционных газет. До 1917 года в России была очень развита пищевая промышленность: у нас было много кондитерских фабрик, которые как раз и назывались в честь основателей. Позже фабрики были отобраны у владельцев и пришли в упадок: поддерживать должный уровень качества и ассортимента в условиях социалистической экономики стало сложно.

Источник: Место для дискуссий


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