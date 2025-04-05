«Очередной политический импотент» – Медведев высмеял отстранённого президента Южной Кореи

После принятия Конституционным судом Южной Кореи решения об импичменте Юн Сок Ёла заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале характеристику ушедшего лидера.

– Очередной политический импотент, разваливший страну ради угоды западным хозяевам. Теперь он может составлять компанию Зеленскому – такие же пустые обещания, такой же позорный конец, – написал Медведев.

По словам третьего президента России, итоги правления Сок Ёла – «это хороший урок для всех, кто думает, что можно безнаказанно предавать национальные интересы».

– Когда смотришь на Северную Корею, становится очевидно, где настоящая демократия и народовластие, – продолжил Медведев. – В отличие от южных марионеток, северокорейские лидеры действительно заботятся о своем народе и умеют выбирать правильных союзников.

Медведев выразил надежду, что будущий лидер Южной Кореи сделает правильные выводы:

– Теперь этих клоунов будет ждать то же, что и всех предателей – забвение. А их место займут те, кто помнят, в чём заключаются настоящие интересы их народов, и знают, с кем нужно дружить.

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