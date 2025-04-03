В Московском океанариуме отключили переводчик дельфиньего языка из-за агитации за Жириновского и мата

Московский океанариум принял решение об отключении системы автоматического перевода дельфиньего языка на русский. Причиной стали участившиеся случаи нецензурной брани и политической агитации в речах морских обитателей.

По словам сотрудников океанариума, после установки новой системы перевода стало ясно, что дельфины в основном используют ненормативную лексику и призывают посетителей голосовать за Владимира Жириновского. Руководство учреждения пыталось провести с дельфинами разъяснительную работу, но лишь нарвалось на дополнительные оскорбления.

По результатам переговоров было принято решение временно отключить переводчик, чтобы оградить посетителей, особенно детей, от негативного воздействия. В настоящее время учёные разрабатывают новую систему, которая сможет фильтровать мат и политическую пропаганду, оставляя только полезную и интересную информацию о жизни дельфинов. Рассматривается возможность замены Жириновского на более нейтрального кандидата, например, Чебурашку.

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