Мнение «аналитика»: О провале НАТО… Кому оно теперь надо?

Однажды в #НАТО учились отражать атаку России на Сувалкский коридор. Только не спрашивайте, зачем РФ нужна эта узкая кишка между Калининградской областью и суверенной Беларусью, важно именуемая «транспортным коридором». Ах, да, «Союзное государство» — то, что существует в основном на бумаге и Бог весть, сохранится ли после неизбежной смены власти у сябров… Только мамкины геополитики могут на этой трясине строить расчёты.

Но в НАТО озаботились защитой от виртуальной угрозы со всей дури. И послали контингент на манёвры.

Итог отражения атаки известен — минус четыре американских военнослужащих. В отличие от них техника показала свою надёжность. Вон этот «Геркулес» на заглавном фото: после недели в болоте вполне способен ехать своим ходом.

Но есть нюанс.

Начнём с того, что сама ситуация, когда боевая машина пропадает буквально в двух шагах от давно всем известного полигона, а затем её ищут и вытаскивают почти неделю, мягко говоря, не улучшило репутацию Альянса. Особенно, его планировщиков.

Ведь эксперты ещё десять лет назад говорили о возможности подобных ЧП. Потому что болота, где тяжёлая техника неизбежно завязнет. Или утонет, как это и произошло. Но американцы решили, что их «Абрамсам» законы физики не писаны. И только теперь убедились в обратном.

Плюс тот же опыт Украины, где «Абрамсы» и «Леопарды» увязали в чернозёмах, становясь лёгкой добычей для российских БПЛА. Отдельные головы говорят, мол, нужно «Страйкеры» использовать вместо танков. Но и они не панацея. Тоже хорошо горят.

А в итоге получается, что всё большое НАТО не способно эффективно защитить маленькую Литву?

И это разве не позор?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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