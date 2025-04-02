Стартовала всероссийская перепись тараканов

По поручению Минприроды в России стартовала перепись тараканов.

По информации ведущих компаний, оказывающих услуги дезинсекции, количество заказов упало до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Эта статистика может говорить о массовом вымирании целого отряда насекомых.

Среди потенциальных причин исчезновения тараканов называются ухудшение экологической обстановки и ввод в эксплуатацию новой жилой недвижимости. Однако точную численность биологического вида можно узнать лишь опытным путём, то есть при помощи переписи. Для этого граждан попросят оказать максимальное содействие, а именно – подсчитать точное число тараканов в своём жилище и заполнить соответствующую анкету на Госуслугах.

– Это будет не простая анкета с положительными или отрицательными ответами. Потребуется указать гендерную принадлежность таракана, его антропометрические данные, цвет, особенности поведения, по возможности снять его на фото или видео, – пояснил замминистра природы Павел Прусаков.

Также в ближайшее время в министерстве готовят проведение всероссийской переписи комаров.

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