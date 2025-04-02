 

Стартовала всероссийская перепись тараканов

02.04.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По поручению Минприроды в России стартовала перепись тараканов.

По информации ведущих компаний, оказывающих услуги дезинсекции, количество заказов упало до рекордно низкого уровня за последние 20 лет. Эта статистика может говорить о массовом вымирании целого отряда насекомых.

Среди потенциальных причин исчезновения тараканов называются ухудшение экологической обстановки и ввод в эксплуатацию новой жилой недвижимости. Однако точную численность биологического вида можно узнать лишь опытным путём, то есть при помощи переписи. Для этого граждан попросят оказать максимальное содействие, а именно – подсчитать точное число тараканов в своём жилище и заполнить соответствующую анкету на Госуслугах.

– Это будет не простая анкета с положительными или отрицательными ответами. Потребуется указать гендерную принадлежность таракана, его антропометрические данные, цвет, особенности поведения, по возможности снять его на фото или видео, – пояснил замминистра природы Павел Прусаков.

Также в ближайшее время в министерстве готовят проведение всероссийской переписи комаров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгром ВСУ в Курской области. Март 2025

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Будь проклят американский фашист”

02.04 / Психологи проанализировали представления людей о времени

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: С 1 сентября иностранным агентам запретят заниматься просвещением и образованием

02.04 / Фтор в воде снизил когнитивные способности десятилетних детей

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000 у Поповки

02.04 / Зоопсихологи в эксперименте показали вред фрустрации для собак-спасателей

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О назначении Каллас главой дипломатии ЕС

02.04 / Создан жаропрочный алюминиевый сплав нового поколения для сверхзвуковых самолетов

02.04 / Мнение: Феномен Горбачёва, или Евросоюз повторяет ошибку СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика