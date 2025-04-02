Без карликов, геев и евнухов – вице-президент США требует переснять «Игру престолов»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на сериал «Игра престолов» и назвал «первым распространителем марксизма-ленинизма на голубых экранах».

Политик требует от телеканала HBO переснять все эпизоды и убрать из сюжета «карликов, геев, евнухов и прочих отвратительных порождений политики DEI». Свое возмущение Вэнс выразил во время встречи с голливудскими режиссёрами.

– Этот сериал – полная катастрофа! Где настоящие мужчины? Где красивые женщины? Они хотят разрушить нашу страну своей пропагандой, это прослеживается в каждой серии, – сказал он. – Там слишком много насилия и секса, но практически ничего нет о патриотических ценностях.

Руководство HBO теперь «очень надеется, что Вэнс забудет о своих идеях уже на следующий день», поскольку переснимать сериал было бы слишком дорого.

– Если бы «Игру престолов» снимали сейчас, то режиссёр бы прислушался к новой политике в сфере культуры и киноискусства и отразил бы её надлежащим образом, в этом нет сомнений, – заявил продюсер Лайам Вайнштейн, попросивший не раскрывать его имени. – Но мы не можем переснимать готовый продукт и перекраивать сюжет. Предыдущая администрация это понимала и ограничивалась старой доброй цензурой, а нынешнее правительство – это какая-то катастрофа.

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