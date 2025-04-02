В «Ельцин-центре» доказали, что СССР никогда не существовало

В «Ельцин-центре»* открылась выставка «Советский миф», посвящённая фальсификации истории России в XX веке.

Оказалось, что Советского Союза никогда не существовало, а миф об этой стране был создан Демократической партией США в 1990-е годы.

– В рамках создания нового образа будущего американские демократы, в том числе будущий президент США Джо Байден, приняли решение создать миф о стране победившего социализма. Так и появилась история СССР, – сказал главный научный сотрудник «Ельцин-центра» Григорий Семёнов.

На выставке представлены подлинники протоколов заседаний Центрального комитета Демократической партии, проекты возможной истории СССР и сотни других документов, в том числе их архивов ЦРУ.

В ближайшее время «Ельцин-центр» планирует снять документальный фильм «Советский миф», а также провести международный конгресс по разоблачению фейка о существовании СССР.

* ещё не признан организацией-иноагентом

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