Мнение: Из дальних странствий…

Часть 2. У россиян все превратилось в тыкву

Занятно указать, что за поезд меня примчал из Омска в Петропавловск. Уже на месте я увидел, что это поезд Красноярск-Адлер, и это мне показалось необычным. Получается, то был состав из России в Россию, как бы внутренний, который заезжает по ходу дела из РФ в Казахстан – через границу, заходит как бы мимоходом в город чужой страны (Петропавловск), а потом легко и непринужденно из Казахстана въезжает обратно в Россию и мчит уже напрямую за тридевять земель аж в Адлер! Думаю, не совсем обычный маршрут – этакий крюк с заездом в другую страну.

Я как-то привык, что к трансграничным переходам принято относиться с большим почтением и церемониями, всякими расшаркиваниями, таможнями, пограничниками, декларациями, пением гимнов… А тут всё просто безо всякого почтения. На одном поезде – заехал-выехал! Очень интересно. Впрочем, русско-казахская граница вообще простецкая – там ведь даже можно въезжать по обычному российскому паспорту, без заграна. Чем многие и пользуются. Правда, это при том, что Казахстан тихой сапой прижимает эту российскую вольницу, не давая эмигрантам из РФ разгуляться: недавно – в прошлом году – Казахстан сократил вдвое время пребывания у себя россиян. Виза-то по-прежнему не нужна, но после въезда можно находиться в Казахстане не более 180 дней в году (полгода), и не более 90 дней в сумме (еще в прошлом году Казахстан давал гражданам РФ 180 дней пребывания).

Понятно, что теперь у погранцов Казахстана прибавилось работы: при въезде надо проверить, а был ли этот чел в Казахстане раньше, в течение прошлых 180 дней, и сколько этот человек в Казахстане проторчал; а может, он уже свой лимит в 90 дней прожил?! Тогда ему в Казахстан нельзя!

Я этого не знал, и поэтому мне не дали поспать в поезде на Петропавловск – растолкали утром и заставили сидеть с паспортом в зубах, ждать сначала русских пограничников, потом казахских, потом еще таможенников. Все это при том, что никаких особых требований нет; меня только все спрашивали, приезжал ли я раньше в Казахстан, и если да, то когда. Я то был впервые за последние лет 15. Но в принципе все это очень неудобно для учета, поскольку в обычном росспаспорте нет никаких отметок, и проверять нечего. Похоже, дело идет к тому, что скоро въезд в РК из РФ сделают только по загранпаспортам.

Кстати, я удивился, что пассажиры поезда сидели не с паспортами, а с какими-то карточками. Я не мог понять – что за карты, это что – особые пропуска? Оказалось, что это реальные пропуска: это… казахские паспорта! В каждой – встроенный чип. Двусторонняя карточка, в нем – вся информация, которую все проверяющие просто считывают своими приборчиками. Мир Цифры!

Похоже, вообще нашим нынешним паспортам осталось дожить последние дни. Заменят на чип.

А пока, пройдя все эти проверки, оставшись в итоге без сна, я добрался до Петропавловска. Уже Казахстан!

И вот тут я допустил нелепую ошибку – выдавшую то, что я слишком давно не выезжал за границу. Думал, что я и так полностью готов и все предусмотрел. Не учел, что заграница – любая, даже такая на вид «игрушечная», как Казахстан – нынче совсем не такая дружелюбная среда для россиян. Многое сделано, что гражданам РФ за границей жизнь медом не казалось. А я – рванул туда развесив уши, не поняв, что я уже НЕ В РОССИИ.

По идее, у меня оставалась последняя стыковка – выйти из поезда в Петропавловске и там пересесть в аэропорт, чтобы вылететь оттуда по уже имевшемуся билету в Алма-Ату. Проще некуда. А я себя считал человеком полностью упакованным, опытным туристом. Я нигде не заблужусь, хоть у меня и нет карт – потому что у меня телефон, а в нем – интернет от МТС; и я вовсе не какой-то нищий – у меня же есть карточки!

На деле же немедленно выяснилось, что у меня нет НИЧЕГО. Я, как лох, не удосужился запастись хотя бы наличными рублями, не говоря уж о валюте в размере хотя бы сотни баксов. Непростительное легкомыслие – а ведь раньше, годах так в 90х, мне бы в голову не пришло оказаться за бугром без запаса «зеленых наличных»! Это ж как голым! А тут – современная жизнь расслабила, я привык, что всё, что нужно, можно получить через банковские карты. Да и всю необходимую информацию можно прочесть в интернете!

И только уже выйдя на вокзале в Петропавловске я внезапно осознал, что карты-то у меня – только российские. И они банально НЕ РАБОТАЮТ даже в этом, на вид абсолютно родном и знакомом русском городе Петропавловске! Механизм санкций во всей красе. Да, здесь много банков, кругом куча банкоматов, но все они абсолютно бесполезны, а все мои карточки – кусок картона. Блин, почему я не взял никакой наличности?? Да, обменять то наличные рубли на тенге было бы возможно, но я, по московской привычке, не взял с собой наличности!

А у меня в 5 часов дня – вылет на свадьбу, в Алма-Ату! Я сделал «стыковку» с запасом – вылез с поезда на вокзале в 11 ч утра. НО! Аэропорт в Петропавловске в 25 км от города. Я прикинул – пешком я не доберусь. Просто не успею. Да и – куда идти?!

Тут я – тоже по привычке – захотел посмотреть маршрут по интернету. И тут – тоже облом! МТС приказал долго жить – в Казахстане он уже оказался бессилен поддерживать мои проплаченные 30 ГБ трафика. Телефон оказался БЕЗ интернета! Опять санкции!

В общем, у меня всё внезапно превратилось в тыкву. Деньги у меня как бы есть, и много – но все заперты на карточках. Как у Франсуа Вийона в его знаменитом стихотворении – «Я над ручьем от жажды умираю». Причем – в буквальном смысле: очень хотелось пить, я в центре города – кругом работающие киоски и забегаловки, я хотел купить себе бутылку простой воды – но хрен! Нечем заплатить!

Я заглянул в несколько банков и в местный «обмен валют» – не может же быть, что здесь, почти на границе с Россией, я, имея на руках горсть русских банковских карт, не смогу раздобыть себе немного денег. Но – таки да! Казахские операционисты лишь разводили руками – мол, мы не знаем, не в курсе, нет, наши банкоматы ваши карточки не принимают, мы не работаем с картами системы МИР…

Дьявол! Как же я доберусь до вашего дурацкого аэропорта?? И это – в полностью открытом и дружелюбном городе, где все – буквально все – говорят по-русски, вывески на русском, вообще, никакого украинского идиотизма, что тебя «не понимают». Нет, все всё понимают, реально предупредительны, всегда готовы помочь. Но как мне быть с моими картами – не знают. Типа, «у нас такого не бывает».

Я так лихо, с пересадкой добрался, как я думал, почти до цели, уже почти на месте, в Казахстане – и что? Как мне добраться до Алма-Аты? И ведь у меня даже билет есть уже! Черт знает что. Я на минутку представил, а что, если я так и не попаду в этот заветный, ставший вдруг недоступным аэропорт? На свадьбу я уже не попаду, но более того – а как я вообще буду здесь жить? Я ведь себе даже поесть ничего не могу купить. Придется, значит, как-то выбираться отсюда обратно в Россию, к заветным русским банкоматам. Но КАК, Холмс? Я же даже билет до России не смогу купить – у меня нет денег!

В итоге я нашел хоть какой-то кривой способ (голь на выдумки хитра). Поскольку у меня вырубился МТС, я не мог связаться с дочерью. Тогда я пошел в присмотренное на вокзальной площади отделение какого-то местного банка, предположив, что в отделениях обычно есть вай-фай. Да! Я попросил подключиться, и, обретя внезапно халявный интернет, связался с дочерью. Она удивилась, что папа такой лох, и вспомнила, что вроде бы в Казахстане есть лайф-хак: русскими картами дает возможность воспользоваться единственный банк – ВТБ. Мол, у ВТБ стоят специальные банкоматы, которые принимают наши карты и выдают… ТЕНГЕ!

Осталось, значит, только найти ВТБ в этом городе. Причем сами казахи, как оказалось, не в курсе – понятно, им-то низачем, у них русских карт нет и не бывает. Воспользовавшись тем же вай-фай, я поискал ВТБ в Петропавловске и построил маршрут. Оказалось, что надо было пилить пешком минут 40 (я ж не мог пользоваться местным транспортом!). Я так с вещами и рванул к заветному ВТБ на своих двоих. Пользоваться телефоном, когда по пути интернета нет – то еще развлечение.

Но – я дошел! Вот он, ВТБ! Я даже не особо верил, что такое вообще возможно. Как это? Банкомат, который выдает тенге с русских карт? Что это, Бэрримор?! Может, это такая фантазия, горячечный бред туповатых и уже гибнущих от голода и холода россиян?

Но оказалось, что это – самая настоящая правда. Я УВИДЕЛ эти банкоматы! Все очень по-божески. Они принимали не «только карты ВТБ», а вообще – любые карты МИР. Вставляешь карту, активируешь пинкодом, сразу набор опций, что можно снять. Хочешь – 2000 тенге, хочешь – 3000, хочешь 5000… Сказка!

Прямо от банка я заказал Яндекс-такси (да!) – и направил его в аэропорт. Домчались быстро, вообще не проблема, как оказалось. Билет, кстати, на Боинге – всего 5 тыс. рублей. Из Москвы купил. 2 часа до Алма-Аты.

Но вот так я понял, осознал на собственном опыте, что заграница теперь уже совсем не та, что была до 2022 года. Расслабляться уже нельзя.