 

Минималистичный телефон Light Phone получил несколько важных улучшений

01.04.2025, 15:50, Разное
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Бренд Light Phone представил третье поколение своего практичного и минималистичного смартфона. Главное новшество – добавление полноценной 50-мп камеры. Она создавалась под вдохновением от старых пленочных аппаратов — например, кнопку затвора можно нажать наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте, а затем дожать и сделать снимок. Разработчики ПО камеры приложили немало усилий, чтобы она делала снимки приемлемого качества даже при плохом освещении. Однако они намерено отказались от ИИ-технологий при обработке фото ради экономии ресурсов.

Light Phone III получил 3,92-дюймовым монохромный AMOLED-дисплей с матовым стеклом вместо прежнего E-ink экрана. Он выглядит крошечным на фоне флагманских моделей других производителей и в этом есть смысл – для такого простого экрана не нужно создавать приложения с богатой и детализированной графикой. Изделия этого бренда тем и отличаются, что запускаются под облегченной версией ОС Android LightOS и используют минимальное количество ресурсов. При этом приложения для LightOS не собирают и не передают данные о пользователе, не показывают рекламу и не генерируют ненужный трафик.

Аппаратная часть представлена процессором Qualcomm (SM4450), на борту 6 Гб ОЗУ и 128 Гб постоянной памяти. Емкость батареи всего 1800 мА⋅ч, но благодаря рациональному расходу энергии заряда хватает на весь день. Например, для регулирования яркости экрана используется механическое колесико, нажатие на которое включает фонарик. Есть чип NFC и сканер отпечатков пальцев, но разъема для наушников не предусмотрено. Также в комплекте нет зарядного устройства.

Стоимость модели Light Phone III по предзаказу в США составляет $599, в рознице цена вырастет до $799.


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