Арахнологи раскрыли необычный способ охоты пещерных пауков

Пауки семейства Tetragnathidae строят сложные круглые ловчие сети на ветках деревьев или иных поверхностях. Такие ловушки эффективны против комаров, мух и мотыльков: жертва застревает в липких нитях, после чего паук быстро обездвиживает ее.

В пещерах Европы обитает один из представителей семейства Tetragnathidae — вид Meta menardi. В темноте почти нет летающих насекомых, зато много ползающих существ. Классическая круглая паутина там бесполезна. Она работает по принципу «ловушки на скорости». Когда насекомое летит и задевает паутину крыльями, то мгновенно прилипает к липким нитям. Медлительные существа, ползающие по стенам, просто обойдут липкие участки или не создадут достаточной вибрации, чтобы паук их заметил.

Ранее в рационе Meta menardi исследователи находили значительную часть многоножек, слизней и даже других пауков. У ученых возник вопрос: как именно представители этого вида ловят такую добычу, если она не попадает в паутину? На него попыталась ответить команда британских арахнологов под руководством Томаса Хессельберга (Thomas Hesselberg) из Оксфордского университета.

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Изначально ученые предложили несколько гипотез. Одна из них предполагала, что паук полностью покидает свою сеть и охотится на стенах пещеры. Другая — что добыча случайно срывается со стен и падает в паутину. Но доказательства в поддержку этих версий не было.

В 2021 году Хессельберг и его коллеги заметили, что, в отличие от сородичей, пауки Meta menardi строят сети иначе. Их паутина меньше по размеру, с меньшим числом круговых нитей, но с удвоенным количеством радиальных «якорных» нитей, прикрепленных к стенам. Это натолкнуло на мысль, что членистоногие подстроили паутину под новый тип охоты.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за охотничьим поведением пауков в 14 пещерах археологического парка Кресвелл-Крэгс в Великобритании. В течение шести дней арахнологи выпускали в сеть различных животных: мучного жука (Tenebrio molitor), многоножек (Myriapoda) и других пещерных пауков. Добычу размещали рядом с радиальными нитями или прямо на них.

Самка пещерного паука Meta menardi атакует многоножку рода Lithobius. Съемка проведена в августе 2024 года в пещере Mother Grundy’s Parlour, Кресвелл-Крэгс, Великобритания. Желтая стрелка: точка крепления паутины.

Зеленая стрелка: голова многоножки. Красная стрелка: брюшко паука (на заднем плане видна его тень на стене пещеры). (A) Начало записи: паук сидит в центре круговой паутины, многоножка приближается к точке крепления.

(B) Многоножка касается точки крепления. (C) Паук начинает атаку.

(D) Паук достигает стены и начинает поиск добычи. (E) Паук атакует многоножку ногами, после чего та отступает. (F) Многоножка быстро уползает вверх, паук остается на стене / © Thomas Hesselberg

Когда жертва случайно задевала одну из радиальных «якорных» нитей, пауки реагировали мгновенно: бежали по соседней нити к источнику вибрации. Ученые предположили, что из-за меньшего числа круговых нитей сигнал от «якорных» становится сильнее. Круглые ловчие сети гасят вибрации, но радиальные паутины, наоборот, усиливают их, превращая в систему чувствительных триггеров.

Самое удивительное в том, что пауки не просто использовали сеть для ловли насекомых, а буквально «прислушивались» к малейшим вибрациям, передающимся по нитям. То есть пауки превратили радиальные нити в чувствительные детекторы, которые позволяют им засекать передвижение добычи даже за пределами традиционной паутины.

Исследователи предположили, что такая стратегия позволяет пауку атаковать и уносить добычу в центр паутины. Однако во время экспериментов пауки не атаковали жертв. Причина оказалась в размере и опасности подопытных: мучные черви слишком велики, многоножки ядовиты, а чужие пауки могут дать отпор.

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Такой метод охоты делает Meta menardi уникальным среди других представителей семейства Tetragnathidae. Обычно пауки строят сети с устойчивыми каркасными нитями, которые помогают сохранять форму ловушки. Но у Meta menardi их гораздо меньше, вместо этого они используют многочисленные радиальные нити, прикрепленные к стенам пещеры. Нити действуют как «сигнализации» и передают вибрации непосредственно в центр сети, где находится паук. В отличие от сородичей, Meta menardi адаптировали сети не для ловли летающих насекомых, а для обнаружения движущейся добычи.

Теперь исследователям предстоит выяснить, насколько этот метод распространен у других пещерных пауков и можно ли считать его эволюционным преимуществом, возникшим из-за специфики среды обитания.

Научная работа опубликована в журнале Ethology.