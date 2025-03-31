 

Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03.2025, 17:40, Разное
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Во время недавнего визита в Кремль глава Республики Татарстан отметил: «Очень хорошо развиваются особые экономические зоны, результаты очень достойные, „Алабуга“ — выручка 238 миллиардов». По его словам, одна из важнейших опор будущих успехов — подкрепить площадку с инновационными производствами сильным фундаментом по подготовке людей.

«Самое главное — мы создали образовательный центр», — подчеркнул Рустам Минниханов. Речь идет о проекте «Алабуга Политех», который ежегодно должен принимать до 10 тысяч студентов.

Сейчас в особой экономической зоне продолжают развиваться как уже укоренившиеся предприятия типа производства автомобилей Aurus, так и примерно 40 других производств, занимающих важное место в своих отраслях. В частности, там сосредоточен ряд заводов как по сборке беспилотников (ГК «Беспилотные системы», «Авиатест Аэро» и «Альбатрос»), так и по производству их компонентов.

Одно из зданий «Алабуга Политех» / © Алабуга

Рабочих в «Алабуге» уже более 25 тысяч, инвестиции в зону составили 178 миллиардов рублей. Людей привлекли так много, что город Елабуга, где расположена особая экономическая зона, для них уже тесноват. Местное население — 74 тысячи человек, поэтому жилья начало не хватать. Чтобы решить проблему, построят новый микрорайон на 13,2 тысячи квартир, рассчитанных на 25 тысяч человек. Будут и хостелы для студентов местных колледжей — еще на 25 тысяч мест. То есть к концу строительства население города вырастет на две трети.

Но за насущными делами не забывают и о перспективах. Хотя пока речь идет скорее о «фантазии дальнего прицела»: с участием студентов местного образовательного кластера в «Алабуге» разработали план колонизации спутников Юпитера, Ио, Каллисто, Ганимеда и Европы.

© «Алабуге»

Составители плана явно не боятся смелых идей, способных привлечь людей, увлекающихся наукой и техникой: «Хочешь стать командиром космического поселения на лунах Юпитера? Мечтаешь об атомных двигателях, генетическом инжиниринге, клонировании, микропроцессорах и интерфейсах „мозг — машина“? Ты не один! Присоединяйся к „Алабуге“!»

Реклама. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». ИНН 1646019914, Erid: 2VtzqwBK2oA


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