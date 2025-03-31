Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Китайские ученые из университетов Сучжоу и Цинхуа продолжили серию исследований о влиянии научной фантастики — фильмов, литературных произведений и прочего — на психологию человека. Авторы прошлых научных работ фокусировались на конкретных сюжетах или эмоциональных приемах, но на этот раз специалисты поставили более амбициозную задачу. Их интересовало, может ли целый жанр систематически влиять на социальные установки через сложные эмоциональные переживания, выходящие за рамки простых моральных уроков. Статья опубликована в журнале Communication Research.

В центре внимания ученых оказалась концепция под названием IWAH — «идентификация со всем человечеством», предполагающая связь каждого из нас с людьми по всему миру вне зависимости от национальных или культурных границ. Подобное мировоззрение коррелирует с просоциальным поведением — готовностью помогать международным организациям, делать пожертвования, поддерживать беженцев или заботиться об экологии.

На этот раз исследователи провели серию из трех экспериментов с участием более чем двух тысяч добровольцев. В первом 1060 взрослым жителям Китая предложили вспомнить эмоции, вызванные 12 киножанрами — от научной фантастики до романтических комедий, мелодрам и документальных фильмов. Как выяснилось, именно научная фантастика чаще всего пробуждала чувство благоговения, значительно опережая в этом другие жанры.

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Затем ученые решили узнать, может ли благоговение объяснить, как научная фантастика влияет на идентификацию себя со всем человечеством. Участников второго эксперимента (713 человек) просили прочитать различные тексты: нейтральные, без какого-либо повествования; научно-фантастические рассказы (например, о том, как люди спасаются от астероида); реалистичные истории.

Участники, читающие научную фантастику, демонстрировали более выраженное чувство принадлежности к человечеству. Причем именно благоговение оставалось наиболее последовательным эмоциональным путем, связывающим научную фантастику с IWAH. Наконец, в третьем эксперименте с участием 543 студентов, продолжавшемся два месяца, подтвердили долгосрочный эффект научной фантастики. Регулярное увлечение ею повышало частоту, с которой добровольцы испытывали связь с остальным человечеством через благоговение.

Научная фантастика — жанр литературы, кино и искусства, в котором авторы исследуют влияние технологий, науки и будущего на человечество. В отличие от фэнтези, где важны магия, сказки или мифы, в научной фантастике обычно соблюдают законы физики, а сюжеты строят на гипотезах и научных концепциях. Основные темы жанра: космические путешествия и колонизация планет; искусственный интеллект и роботы; альтернативная история и параллельные миры; генетика и биоинженерия, виртуальная реальность и киберпространство.

Кроме того, исследователи обнаружили обратную связь: испытуемые, которые уже идентифицировали себя с другими людьми, стремились получать больше научно-фантастического контента в следующем месяце. Из этого ученые предположили, что люди, жаждущие единения с остальными, могут тяготеть к определенному жанру.

Однако новое исследование имело некоторые ограничения. Во-первых, авторы статьи анализировали воспоминания участников о ранее просмотренных фильмах, то есть они могли быть сформированы общими впечатлениями от жанра, а не конкретного произведения. Во-вторых, участники читали короткие рассказы вместо полноценных произведений, что повлияло бы на силу эмоций. Наконец, все добровольцы были жителями КНР, поэтому в будущем выводы придется перепроверить с носителями других культур.