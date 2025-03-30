Мнение: Распад Американского мира

После избрания Трампа Евросоюз начал войну за независимость от США. Пушки молчат, но остальные признаки боевых действий налицо. Глубинное государство проиграло в США, однако оно рассчитывает сохранить за собой хотя бы европейские страны, а если получится, то дождаться провала Трампа и с триумфом вернуться назад. Также глубинное государство организовало масштабное сопротивление Трампу внутри Америки. Для иллюстрации: Дональд Трамп не может даже убрать лагеря агрессивных бездомных из Вашингтона, откуда он правит, так как местные власти саботируют его приказы.

Происходящее напоминает гражданские войны, которые привели в итоге к закату Западной Римской Империи. Ещё Америка 2025 года напоминает Россию 2000 года, когда Владимир Путин пришёл к власти, чтобы обнаружить вокруг себя враждебные, непокорные и контролируемые из-за рубежа элиты.

Тогда Путин потратил весь первый президентский срок на перехват управления у прозападных элит, на равноудаление олигархов и наведение порядка. На втором сроке Путина, с 2004 по 2008, государство стало уже более-менее управляемым, однако западники всё ещё были сильны. Цветной мятеж, который они устроили в 2011-2012, вполне мог увенчаться успехом, и даже после поражения Болотной западники сохраняли за собой ряд важных позиций и постов. Они пытались вернуть себе власть вплоть до февраля 2022 года — только после начала Спецоперации им пришлось притвориться лояльными или уехать за рубеж.

Трамп, повторюсь, находится сейчас примерно в нашем 2000 году. Почти на всех направлениях он встречает настойчивое противодействие: политики и чиновники или открыто отказываются исполнять его приказы, или с ехидной улыбкой на лице саботируют их. Заменить сразу всех чиновников, судей, полицейских, журналистов и так далее Трамп не может — это медленный процесс. Представьте себе крепкого толстого школьника, который стоит среди смеющихся одноклассников, перебрасывающих друг другу его портфель. Толстяк может отвесить тумаков каждому из них, если загонит обидчика в угол, однако мучителей много, они шустрые, и толстяк не может атаковать сразу всех, так как они стоят с разных сторон. Вот этот толстяк — это нынешний Трамп.

Мы с Кримсональтером будем подробно обсуждать положение Трампа в сегодняшнем выпуске Клуба Зелёной Свиньи, в 17:00 (ссылка). Сейчас отмечу, что проблем у Трампа полно — к примеру, европейцы могут отключить ему СВИФТ, а Канада может дёрнуть рубильник, прекратить поставки электричества и погрузить несколько северных штатов во тьму. Сами же Соединённые Штаты напоминают сейчас Авгиевы конюшни, чистить которые команде Трампа придётся не один год.

Справится ли Трамп — большой вопрос. Во-первых, его могут прокатить на промежуточных выборах в Конгресс в 2026, а потом, сбив рейтинг трампистов стратегией «смерть от тысячи порезов», вышибить из кресла на президентских выборах 2028 года. Во-вторых, правительство Трампа может пасть от экономических проблем США или от драк внутри команды. В-третьих, Трамп уже не юноша, его может подвести здоровье. Далеко не факт, что найдётся достойный преемник, который сумеет взять знамя из рук Трампа и сплотить команду вокруг себя.

Но даже если Трамп справится с восстановлением контроля над США, я не вижу у него надёжных инструментов для захвата Евросоюза. Собственно, не факт, что он и Канаду-то сумеет вернуть — сейчас уже просматриваются сценарии, при которых Канада станет для Америки тем же, чем для нас стала после 1991 года Украина.

Нам, пожалуй, происходящее на руку, так как Трампу очень нужны нормальные отношения с Россией — и потому, что у него хватает других проблем, и потому, что с остальными великими державами ему вести дела ещё сложнее. Практически это уже вылилось в начало ядерной разрядки, которая, если Трамп доведёт дело до конца, резко снизит риски Третьей мировой. Кроме того, на последних переговорах мы договорились с американцами о снятии санкций с экспорта русского зерна и удобрений. (Кстати, прошлый раз мне указывали в комментариях, что акции ФосАгро в моём портфеле — плохая покупка, так как этот производитель удобрений заплатит в 2025 году маленькие дивиденды. Я развёрнуто изложил причины, по которым я предпочитаю низкие дивиденды высоким ставкам по депозитам, в отдельной статье в Школе Капитализма).

Что касается одного из главных для России вопросов, завершения Спецоперации, то тут, возможно, нас вынудят действовать медленно. США, как вы можете видеть в новостях, трепыхаются и пытаются выйти из игры, однако Дональд Трамп не может открыто встать на нашу сторону, так как это сильно повредит его рейтингу. Евросоюз, в свою очередь, всё ещё занимает агрессивную стойку (наше примирение с глубинным государством невозможно), однако у Евросоюза недостаточно ресурсов, чтобы выиграть войну на истощение.

Пока что ещё есть надежда, что нам и Трампу удастся провернуть красивую комбинацию, которая закончит конфликт одним ударом. Вместе с тем базовым сценарием я всё же считаю сейчас продолжение затяжного конфликта, в конце которого мы увидим не дипломатическую, а военную победу России, с вынужденной капитуляцией противной стороны. Этот сценарий хуже так называемого «договорнячка», так как наш приоритет — сохранить жизни русских солдат, а военные действия невозможны без потерь. Но всё же это лучше полномасштабной войны против блока НАТО, вероятность которой после избрания Трампа снизилась.