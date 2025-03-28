 

Госдума утвердила список разрешённых шуток на 1 апреля

28.03.2025, 11:53, Разное
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Государственная дума на внеочередном заседании утвердила официальный перечень шуток, разрешённых к использованию гражданами России в День смеха.

Законопроект «О регулировании юмористической деятельности в особый день календаря» был принят единогласно.

Россиянам разрешается шутить о погоде, футболе, домашних животных, тёщах и общественном транспорте. Особо отмечается, что анекдоты про Вовочку допустимы только в версии, где главный герой становится отличником и помогает пожилым людям.

В список запрещённых вошли шутки о политике, экономике, курсе рубля и ценах на продукты питания. Также под запрет попали анекдоты про Вовочку, в которых он выступает в качестве отрицательного персонажа, сарказм о деятельности государственных институтов и анекдоты про Чапаева. Отдельным пунктом предусмотрена ответственность за смех над запрещёнными шутками.

Для удобства россиян Минкульт выпустит брошюру «Смеёмся правильно», которая будет содержать 146 одобренных анекдотов и методические рекомендации по их рассказыванию.

За рассказ не утверждённых депутатами анекдотов, а также за отрицательную реакцию на них граждан привлекут к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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