Мнение: Бизнес-план для коммунистов на 2025 год

Последовательный коммунист должен работать в коммуне и жить в коммуналке, это понятно. Гнуть спину на толстого ленивого буржуя, который забирает себе всю прибавочную стоимость, чтобы потратить её на буржуазные излишества, можно только от безысходности: какой смысл отдавать деньги классовому врагу в цилиндре, если можно потратить их на нужды партии или на улучшение условий жизни трудящихся?

Чернышевский в своём “Что делать” породил конкретную инструкцию для тех, кто вынужден, подобно евреям в средневековом обществе, существовать в духовно чуждом для него окружении. Если убрать из «Что делать» странные фантазии классика про прелести свободных нравов, в сухом остатке мы обнаружим до примитивности простую схему: объединяйтесь с товарищами и открывайте небольшое прибыльное предприятие на социалистических принципах.

Так как вашем предприятии не будет буржуя-кровососа, который ничего не делает, кроме как тянет деньги и покрикивает на рабочих, оно будет процветать: зарплаты будут высокими, условия труда роскошно-комфортными, соотношение цена-качество — лучшим на рынке.

Глядя на ваш успех, другие тоже начнут открывать артели и коммуны. Эти коммунальные личинки будут набирать массу, и из них прорастут крупные производства, построенные на социалистических началах: говяжьи фермы, шарикоподшипниковые заводы, чугунолитейные фабрики. Капиталистические предприятия, отягощённые неумелым и хищнически-жадным управлением паразитов буржуев, достойной конкуренции трудовым дивизиям пролетариата составить не смогут, будут в экономическом соревновании проигрывать.

Через некоторое время вся экономика России окажется под контролем коммунистов, а огромная доля населения перейдёт на работу в ту или иную коммуну. Буржуям останутся только узкие ниши вырожденческих забав: барбершопы, тикток-хаусы, прокат электрических самокатов и тому подобное.

В этот момент можно будет легко выиграть глупые капиталистические выборы, дружно проголосовав за красных депутатов и красного президента. Новая народная команда мирно изменит Конституцию, сменив выгодную угнетателям выборную демократию на вечную диктатуру пролетариата в лице мудрого правящего класса номенклатуры.

* * *

Погрузимся в конкретику. Чернышевский писал о швейной мастерской, что было актуально для 19-го века, однако в 2025 году, думаю, разумно будет начать не со швейного, а с мебельного производства. Вот несколько моих соображений на этот счёт.

1. Честный человек при капитализме беден, так как капиталисты платят ему по самому минимуму, при этом норовят уволить без выплаты выходного пособия под самыми нелепыми предлогами: за выход на работу с лёгким перегаром, за небольшие опоздания, за вынос с рабочего места какой-нибудь дешёвой, несущественной для буржуя ерунды.

Поэтому коллектив рабочих, открывающих трудовую коммуну, много вложить в начальный капитал предприятия не сможет. Мебельное производство, однако, как раз и хорошо тем, что начать его можно почти с нуля: с купленных на интернет-барахолке подержанных инструментов.

Приняли заказ на новую кухню, взяли аванс. Купили уже разрезанные плиты, разметили, отвезли клиенту. Собрали, повесили, получили остаток оплаты. Меньшую часть денег потратили на ингредиенты для баланды, большую — пустили в дело, закупили на них фурнитуру или более мощный инструмент.

2. Не все могут держать в руках фуганок и фрезер, у некоторых руки заточены под другое. Но и для таких товарищей мебельное производство подыщет работа: ездить к клиентам, согласовывать эскизы, просчитывать сметы.

Также трудящиеся-без-мозолей смогут участвовать в формировании и поддержке сообщества: ходить по кружкам и форумам коммунистов, рассказывать им о новом начинании. Не стоит сомневаться, что люди труда с красными флагами на аватарках предпочтут не кормить буржуев, а купить дешёвую и качественную мебель у своих товарищей.

3. Так как мебельный бизнес, равно как и все остальные отрасли, кишит буржуями, он очень хаотичен: средний уровень качества и разумности там невысок.

К примеру, инструкции по сборке мебели обычно ужасны: они скудны, запутаны и неполны. Почти всегда косноязычны, часто неактуальны или неверны.

А ведь решить проблему можно элементарным приёмом: собрать условный шкаф под камеру, а потом выложить видео сборки на Рутуб. Камера есть в каждом телефоне, фотогеничный рабочий, сверкающий бицепсами из-под майки, тоже в коллективе найдётся. Хотя бы один раз шкаф в любом случае собирать придётся — чтобы проверить, что конструктор ничего не напутал — следовательно, сборщик потратит время не зря. Снимать видео будет член коллектива из предыдущего пункта, который с фуганком «на Вы».

Буржуи до такого додуматься не могут, так как они, во-первых, в принципе неумны, а во-вторых, никогда не работают руками. «Эй ты, гегемон, собери мне комод», — говорит буржуй, и выходит на балкон, чтобы курить толстую сигару с бутылкой импортного шампанского в руке. Ему невдомёк, что инструкция к комоду нуждается в улучшении: он отвёртку-то от плоскогубцев не отличит.

4. Когда сборка мебели встанет на поток, расширяться будет удобно по всем направлениям. Сначала закупить инструмент для распила, потом небольшой грузовик для доставки. Потом можно замахнуться на более сложные изделия, более просторные цеха и на собственное производство фурнитуры.

Как вам, к примеру, идея: круглые табуретки с большим портретом Ленина на сидении? Или мебельные ручки для шкафов в форме пятиконечной звезды?

5. Раздавить коммуну при помощи Налоговой или бандитов буржуи не смогут. Налоговая уйдёт ни с чем, так как рабочий люд будет свинчивать мебель честно и прозрачно, соблюдая закон. Бандитам же даст отпор решительная бригада рабочих с гаечными ключами в руках, а за её спиной встанут коммунистические СМИ и блогеры с их миллионными армиями подписчиков.

6. Пожалуй, неудача может возникнуть только в том случае, если участники коммуны не захотят усердно работать за справедливую пайку: будут или требовать себе больше, или отлынивать от выполнения поставленных начальством задач. Но это маловероятно. Коммунисты — цвет общества, так что они предпочтут вкладывать свой труд в общий котёл, а не забирать ценности из него. Жадные и ленивые отщепенцы окажутся в сугубом меньшинстве: их добрым словом и дружескими подзатыльниками перевоспитает коллектив.

В общем, товарищи, приступайте, покажите капиталистам класс: ни одной причины бессильно жаловаться на буржуев с дивана, не предприняв хотя бы одной попытки победить их в честной трудовой битве, я не вижу.

А чтобы вам легче было решиться, вот небольшая прикормка лично от меня. Первой коммуне, которая зарегистрирует в России юрлицо с мебельным коммунистическим названием (типа «Сталинский стул» или «Вешалка Ильича»), я пришлю в подарок хороший шуруповёрт. Предложение действует до конца 2025 года, и если до этого времени коммунисты ничего не откроют, моё мнение о них может ухудшиться.