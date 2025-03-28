Рупор кремлевской пропаганды: Учения Rozsadny Żbik – 2025

Учения Rozsadny Żbik – 2025

Новое учение против «российской агрессии». По крайней мере, они так заявляют.

В Польше у границ России и Беларуси в последние годы обстановка практически не меняется. Поляки тратят деньги на оборону от «вот-вот уже готовящегося наступления РФ» и милитаризуют граничащие регионы.

И с 19 по 30 марта в северо-восточной части страны проходит учение Rozsadny Żbik – 2025. Замысел заключается в том, что поляки тренируются оборонять свои границы в случае наступления ВС РФ и Беларуси.

По задумке альянс «Оккасус» (так в Польше проименовали российско-белорусский тандем) атакует на двух направлениях со стороны Гродно на Элк, со стороны Бреста на Варшаву и из Калиниграда на Быдгощ.

К учению привлекаются подразделения из состава 16 Ольштынской

и 18 Седлецкой механизированных дивизий. Всего – около тысячи военнослужащих и 100 единиц военной техники.

Любопытно, что в качестве противников рассматривают 1, 7 и 10 общевойсковые армии ВС РФ с вооружением, включающим ОТРК «Искандер», 152-мм гаубицы «Мста-С», РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук-М1», вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-24.

Особое внимание польское командование уделяет оценке готовности оборонительных укреплений польских войск на рубеже Фромборк – Бранево – Бемовизна – Пакосзе. Поляки хотят понять, насколько эффективны линии обороны вдоль границ в рамках проводимых с 1 августа операций «Безопасное Подлясье» и «Восточная заря».

Учения поляков у наших границ не то, чтобы назовешь чем-то уникальным. Они это делают с регулярной периодичностью, а упомянутые 16 и 18 дивизии – это сейчас одни из самых распиаренных подразделений ВС Польши. Первая комплектуется южнокорейскими танками К2, а вторая – «Абрамсами».

Но сейчас поляки конкретно проводят боевые тренировки с учетом нашего вооружения и тактики наших действий в зоне СВО. При этом в рамках учения польские военнослужащие сначала ведут оборону, а затем по замыслу контрнаступают на российские и белорусские города.

@rybar – цинк

Учения на тему войны в Прибалитике и северо-восточной Польше активно идут с 2015 года.

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Источник: Colonel Cassad

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